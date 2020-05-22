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Maçka Parkı’nda dolaşan gençler havadan görüntülendi

Korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:19:24 -
Maçka Parkı’nda dolaşan gençler havadan görüntülendi

Korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde 11.00 ile 15.00 saatleri arası dışarı çıkma izni olan gençler Maçka Parkı’na koştu. Parka gelen gençler ise havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı normalleşme adımları çerçevesinde 15-20 yaş arası gençlere saat 11.00 ile 15.00 arası dışarı çıkma izni verildi. 4 saatlik sürelerini kullanmak isteyen gençler soğuğa aldırmadan Maçka Parkı’na koştu. Gençlerin kimisi banklarda oturup sohbet etti, kimisi parkta yürüyüş yaptı, kimisi ise bisiklet ve paten sürdü. Maçka Parkı kısa bir süreliğine de olsa yeniden cıvıl cıvıl olurken o anlar havadan görüntülendi.

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