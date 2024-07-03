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Spor Maçın yıldızı Merih Demiral: İnşallah devamı gelecek
Spor

Maçın yıldızı Merih Demiral: İnşallah devamı gelecek

Yeniakit Publisher
2024-07-03 00:41:00 -
Maçın yıldızı Merih Demiral: İnşallah devamı gelecek

Euro 2024 son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli futbolcu galibiyeti yorumladı.

Euro 2024 son 16 turunda A Milli Takım, Leipzig'de Avusturya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Merih Demiral'ın attığı 2 golle maçı kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Maçın oyuncusu seçilen Merih Demiral, TRT'ye konuştu.

Tecrübeli stoper, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Taraftarımız bize inanılmaz anlar yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Çok önemli bir maçtı. Bu ödülü bütün takım olarak aldık. Gururluyum. Mert ağabeye helal olsun. Muhteşem oynadık. İnşallah devamı gelecek." dedi.

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