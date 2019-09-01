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Maçın ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"İki puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık"- "Takımımız, aradan sonra inanılmaz derece ivme kazanacak"

01 Eylül 2019 Pazar 00:59
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, "Bugün 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık." dedi.

Avcı, Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncuların oynamak istedikleri oyuna inanılmaz derecede cevap verdiğini belirterek, "İlk gole kadar rakip sahada devamlı oynayan, kısa sürede topu geri alan ve bütün organizasyonları deneyen bir takım vardı. İlk yarıda 5,2 saniyede, maçın genelinde ise 7,8 saniyede topu geri kazandık. Caner ve Gökhan topla en fazla buluşan oyunculardı. 3. bölgeye kadar organizasyonları sağlıklı bir şekilde yaptık. Bugün 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık." diye konuştu.


- "Oyun beni çok memnun etti"


Milli aradan sonra takımın ivme kazanacağını belirten Avcı, "Takımımız, aradan sonra inanılmaz derece ivme kazanacak. Beşiktaş taraftarı başka, devre arasında takımı içeri girerken çağırdıkları için teşekkür ederim. Maçın genelinde iki pozisyon verdik. Bir gol pozisyonu var bir de direkten dönen pozisyon var. Oyun beni çok memnun etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunla sonraki maçlarda istediklerimizi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz'ın iyileşme süreci ile ilgili konuşan Avcı, "Burak değnekleri çıkardı. Milli takım arasından itibaren çalışmalara başlayacak. Gazişehir Gaziantep maçında sağlık ekibiyle konuştuktan sonra karar vereceğiz." dedi.

Santrfor transferine değinen tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmalarının yönetimle ortak bir şekilde sürdüğünü söyleyerek, "Bu oyun böyle devam ettikçe tabelaya doğru şekilde yansıyacaktır. Forvet seçenekleri fazla oldukça farklı olacaktır." diye görüş belirtti.

Avcı, oyundan çıkarken protestolara maruz kalan Jeremain Lens ile ilgili olarak Hollandalı futbolcunun asist ve gollere ihtiyacı olduğunu kaydetti.





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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:59
  1. Abdullah Avcı
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