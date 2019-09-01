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Maçın ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:"İyi mücadele ettik. Bu kadar baskıya rağmen sonuç olarak 1 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum"- "Önde biraz daha topu tutmamız ve oyunu geliştirmemiz gerek. Her zaman savunmayla yürüyemezsiniz"

01 Eylül 2019 Pazar 00:56
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, iyi mücadele ederek 1 puan aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, hafta başından bu yana Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini belirterek, "Topu Beşiktaş'a vererek, doğru pozisyon alarak, doğru savunma yapmak için buraya geldik. Abdullah hocanın pas oyunu oynattığını, yeni bir sistem ile Caner Erkin'i sol bek gibi değil, içeri merkeze çekerek sürekli hücum eden, dönen ikinci topları da alıp topu kendilerinde tutmak isteyen bir felsefesi var. Biz de bu oyuna karşı doğru savunma yapıp hızlı hücumla sonuç almak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Oyun planlarının tuttuğunu aktaran İsmail Kartal, şunları kaydetti:

"Beşiktaş gibi böyle bir taraftarı olan statta bizim gibi Anadolu takımları yaptığımız plana göre iki, üç veya bilemediniz dört pozisyon bulabiliyor. Biz bu pozisyonları üretip, sabırlı oynayarak değerlendirmek istedik. Bir gol attık bir de topumuz direkten döndü. Sonuç alabilirdik. Çok baskılı oynadılar. Aynı baskıyı geçen hafta Göztepe karşısında yaptılar. O maçı 3-0 kazandılar. Biz ön tarafta top tutamadık. Yeni kurulan bir takımız. Geçen seneden 17 oyuncumuz ayrıldı. 13 yeni oyuncu kadromuza katıldı. Bir santrforumuz vardı, El Kabir'in ayağı kırıldı. Bir santrfor aldık, bir de orta saha. Elimizdeki oyuncular maçta tanıştılar. Buna rağmen iyi çalışıyoruz. İyi mücadele ettik. Bu kadar baskıya rağmen sonuç olarak 1 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum."

İki futbolcuyla transfer görüşmelerinde bulunduklarını ifade eden Kartal, "Halen eksiklerimiz var. Önde biraz daha topu tutmamız ve oyunu geliştirmemiz gerek. Her zaman savunmayla yürüyemezsiniz. Bize faydalı olacağına inandığımız 1-2 oyuncuyu almak istiyoruz. Çalışmayı çok isteyen samimi bir grup var. Çok iyi çalışıyoruz. Aldığımız 7 puan çok haklı bir 7 puandı. Bu sene iyi futbol, iyi mücadele eden, gücümüzü rakiplere hissettirerek oynamak istiyoruz. Zaman içinde neler olacak göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:56
  1. Beşiktaş
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. İsmail Kartal
  5. SÜPER LİG
  6. SÜPERLİG

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