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Maçın ardından

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:- "Bugün ne olursa olsun bu maçı kazanmalıydık"- Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:- "Penaltı ve 10 kişi kalmamız oyunu etkiledi"- "(Adam Stackhowiak) 3 maç arka arkaya penaltı kurtarması, hem kendisini hem takım arkadaşlarını motive etti"

01 Eylül 2019 Pazar 00:42
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Bugün ne olursa olsun bu maçı kazanmalıydık." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 2 haftayı mağlubiyetle kapattıktan sonra kazanmak istedikleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi. İkinci yarıda tüm takımın maçı kazanmak için elinden geleni yaptığını kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Bugün ne olursa olsun bu maçı kazanmalıydık. Üstelik bugün sahanın en iyi oyuncusu Soner penaltıyı kaçırdı, olabilir. Pas oyununda bölgesel anlamdaki zafiyetimizi kapatan bir oyuncu oldu. Biz bugün kazanmayı çok arzuladık. Yaptığımız 33 ortanın çoğuyla buluşmamıza rağmen golü bulamadık. Bugün hem taraftarlarımızın hem oyuncularımızın coşkusu kazanmaya yetmedi."


- "10 kişi ile oynamak kolay değil"


Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de İzmir'e ilk 2 haftanın moraliyle geldiklerini, rakiplerinin seyircisiyle kurduğu baskıyı bildiklerini söyledi.

Müsabakanın başında klasik oyunlarını sergilediklerini kaydeden İldiz, şöyle konuştu:

"İlk yarıda bulduğumuz pozisyonlar vardı. Göztepe biraz daha farklı oynadı. Sabırla oynamayı dediler. İkinci yarıda istediğimiz şekildeydi oyun. Penaltı ve 10 kişi kalmamız oyunu etkiledi. Kazanmak istediğimiz müsabakada berabere kaldık. 10 kişi ile oynamak kolay değil. Bizim adımıza 3 maçta 7 puan. Bugünü kayıpsız geçsek daha iyi olacaktı. Kazanamadığınız deplasmanda beraberlik de iyi sonuç. Her iki takım taraftarına teşekkür ediyorum. Göztepe taraftarının maçtan önce bana tezahüratta bulunması da çok güzeldi, kendileri teşekkür ederim."

Milli maç arasından sonra daha iyi bir Denizlispor izlettirmeye çalışacaklarını kaydeden İldiz, takıma 1 takviye daha yapabileceklerini söyledi.

İldiz, ligde 3 maçtır penaltı kurtaran Adam Stackhowiak'ın iyi bir kaleci olduğunu belirterek, "3 maç arka arkaya penaltı kurtarması, hem kendisini hem takım arkadaşlarını motive etti. Sürekli savunma yapan bir takım değiliz. Adam da diğerleri de iyi oynuyor, inşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:42
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG
  4. Tamer Tuna
  5. Yukatel Denizlispor
  6. Yücel İldiz

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