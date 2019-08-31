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Maçın ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan:- "Böyle maçlar 4-5 yılda bir olur bu da bize nasip oldu. Devre arasında oyuncuların gözlerine baktığımızda 3 puanla soyunma odasına geleceklerini hissettik"- Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:- "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik daha değişik şeyler olabilirdi"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:35
Maçın ardından

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik sorumlusu Uğur Bayarslan, "Böyle maçlar 4-5 yılda bir olur bu da bize nasip oldu. Devre arasında oyuncuların gözlerine baktığımızda 3 puanla soyunma odasına geleceklerini hissettik." dedi.

Uğur Bayarslan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Takımın oyuna iyi başladığını belirten Bayarslan, "Ummadığımız anda kırmızı kart gördük ve bu bizi daha da kamçıladı. Böyle maçlar 4-5 yılda bir olur bu da bize nasip oldu. Devre arasında oyuncuların gözlerine baktığımızda 3 puanla soyunma odasına geleceklerini hissettik. Bununla ikinci yarıya başladık ve 10 kişi olmamıza rağmen oynama süresi pozisyon zenginliği hep bizde oldu." diye konuştu.

Bayarslan, rakibin bir süre sonra yorulduğunu ifade ederek, "Onların tempolarını düşeceğini biliyordum ve 65. dakikadan sonra oyun daha da dengeleşti ve üstünlüğümüzle geçti. Her an gol pozisyonuna giriyorduk ve nihayetinde golü bulduk. 35. dakikadan sonra 10 kişi oynamak kolay değil. Oyuncularımız skoru korumak için telaşa düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden transfer dönemini futbolcuların kafasında karışık meydana getirdiğini iddia eden Bayarslan, şöyle konuştu:

"Her takımda olduğu gibi bizde de bu oluyor. Futbolcu her an gidebilirim diye düşünüyor ve bu bizim için çok zor bir durum. Antrenmanlarda kafası karışık ve hala sahada oynayan çok iyi oyuncularımız bile şüphe içinde. Bu ikilemde olduğu için randıman alamıyoruz ama bundan sonra daha iyi olacağız."


- "Zor bir maç olacağını biliyorduk"


Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak da iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik daha değişik şeyler olabilirdi. Rakip 10 kişi kalınca daha ağır oynadık ve rahat pas geçişlerini yapamadık. Bunlar yapmamız gereken şeyler. Oyunda açık ara öndeydik ama mağlup olan takım yine de biz olduk futbol böyle bir şey. Çok atak yaparsınız ama kazanamazsınız."

Erzurumspor'un oyuncu değişikliğiyle durumun değiştiğini vurgulayan Bulak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Usta oyuncu işi çok farklı Obertan ve Taylan'ın oyuna girmesi ve ilk pas yapmasıyla takımı rahatlattılar ve istedikleri sonuca ulaştılar. Birbirini tanıyan bir takıma karşı oynadık hem geniş kadro hem lig tecrübesi hem de yüksek beklenti rakibin bize karşı üstünlüğünü ortaya koydu. Biz uyum sorunu yaşıyoruz ama atak yaptığımız zamanlarda gol atmamız gerekiyor. Bunları çalışacağız.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:35
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Giray Bulak
  3. Uğur Bayarslan

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