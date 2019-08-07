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Maçın ardından

- Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins:- "Eleme konusu henüz kesinleşmedi, bir 90 dakika daha var ve rakibimiz çok tehlikeli bir rakip"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:55
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, avantaj elde ettiklerini ancak rövanş karşılaşmasında da işlerinin kolay olmadığın söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Martins, "Eleme konusu henüz kesinleşmedi, bir 90 dakika daha var ve rakibimiz çok tehlikeli bir rakip. Biz rövanş maçında daha sakin olmaya çalışacağız. Turu geçmeye çalışacağız ama işimiz zor." dedi.

İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yönetimi ile ilgili sorulara cevap vermeyeceğinin altını çizen Martins, mücadeleyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Gittikçe takımımız toparlanıyor, Plzen maçlarına oranla bu maçta daha iyiydik. İlk 15 dakikada zorlandık, daha sonra biz üstün oynadık. İkinci yarıya çıkarken daha sakin çıktık, oyunu lehimize çevirmeye çalıştık, bunun neticesinde golü bulduk ancak rakip 10 kişi kalınca biz oyunu tamamen lehimize çevirmemiz gerekirken bunu başaramadık. Rövanş maçı çok zor olacak. Seyircimize ihtiyacımız var. Dışarıda maç kazanmak çok önemli. Fakat çok zor bir rakiple rövanş maçını oynayacağız. Elimizden geleni yaparak turu geçmeye ve gruplara kalmaya çaba göstereceğiz."


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:55
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Olympiakos
  4. Şampiyonlar Ligi

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