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Maçın ardından

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: "Yapmak istediklerimiz ve yapabildiklerimizin hepsini ve rakibimizi de yan yana getirince aslında 1 puan bu maç için fazla bile oldu"- Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur: "Tabii ki deplasmanda aldığımız bir puan bundan sonrasıyla alakalı moralimizi yükseltecektir"

13 Nisan 2019 Cumartesi 19:32
Maçın ardından


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, "Yapmak istediklerimiz ve yapabildiklerimizin hepsini ve rakibimizi de yan yana getirince aslında 1 puan bu maç için fazla bile oldu." dedi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'yu anarak Fenerbahçe camiası ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Demir Grup Sivasspor maçı ile 8 haftadır süren galibiyet hasretini bitirmek istediklerini ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"8 haftadır istediğimiz sonuçları alamadık. Hemen 5. sıradaki, yani maçtan önce bizim 2 puan üzerimizdeki takımın 37 puanı var. Ligin 14. sırasındaki takımın da 32 puanı bulunuyor. Yani aramızda 1 maç var. Ligin 9 takımı neredeyse 4-5 puan içine sıkışmış durumda. Bugün oynadığımız Sivasspor maçı her şeye rağmen bir şeyler elde etmek için fırsat veren bir maçtı."

Kocaman, maçın kendisi açısından ortada göründüğünü belirterek, "Rakibe karşı tek avantajımız kendi sahamızda oynamamızdı. Ancak maç böyle gelişmedi. Bütüne bakıp gerçekçi olmak gerekirse oynadığımız oyun, ortaya koyduğumuz enerji, yapmak istediklerimiz ve yapabildiklerimizin hepsini ve rakibimizi de yan yana getirince aslında 1 puan bu maç için fazla bile oldu. Onu söylemem lazım. Aslında Sivasspor galibiyete daha yakındı. Daha önde oynayan taraf Sivasspor'du." değerlendirmesinde bulundu.

Son 4-5 maçtır bir olumsuzluk içerisinde olduklarını vurgulayan Kocaman, "Bu net bir şekilde gözüküyor. Bunu inkar etmenin anlamı yok. Bunun farkındayız. Bundan sonrası için de ne yapacağımızı biliyoruz. Bir adım öteye geçince, bugünler ve sıkıntılar tatlı anlar olarak kalacak. Ancak bu süreç biraz yıpratıcı geçecek gibi gözüküyor. Umarım bunu Ankaragücü maçıyla çevirecek fırsatı buluruz." diye konuştu.


- Ersel Uzğur: "Aldığımız bir puandan mutluyuz"


Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise iki haftalık yenilginin ardından 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Uzğur, "Futbolcu arkadaşlarımız bugün gerçekten maçı istediler. Pozisyonlara girdik. Yüzde yüz pozisyonlara da girdik. Ama 1 puan aldık. Tabii ki deplasmanda aldığımız bir puan bundan sonrasıyla alakalı moralimizi yükseltecektir. İnşallah takım olarak sezon sonunu yükselen bir form grafiğiyle bitirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 19:32
  1. - Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur
  2. Atiker Konyaspor
  3. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman
  4. Demir Grup Sivasspor
  5. Futbol
  6. Maçın ardından
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