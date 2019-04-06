



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, bundan sonra ligin daha üst sıraları için mücadele edeceklerini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezası nedeniyle Bursaspor karşısında takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Murat Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir müsabakaya çıktıklarını belirtti.

Maç öncesi puan cetvelinde yukarılara tırmanmanın planlarını yaptıklarını aktaran Şahin, "Bursaspor'un da ligdeki durumu belli. Onlar da mutlak puan ve puanlar almak için buraya geldi. Ancak Bursaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Tabii bu 3 haftalık arada iyi çalıştık. Sakat oyuncularımız vardı, onlar da iyileşti bu süreç içerisinde. Oyun sonucunda haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Şahin, gol yemeden gelen 1-0'lık galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra lig sıralamasında daha üstlere çıkmanın hesabını yapacağız. Haftaya deplasmanda bir maçımız var. Şimdi bu maçı unutup, önümüzdeki maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- Bursaspor cephesi





Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son 3 haftada iyi, kaliteli ve coşkulu oynadıklarını ancak bugün çok kötü bir oyun sergilediklerini dile getirerek, "Eksik bir kadromuz var. Mevcut kadromuz zaten çok eksik. İçinde bazı oyuncularımız da eksilince, bizim için zor bir dönem, süreç başlıyor. Hem oyunun içinde hem de antrenmanlarda. Bakın rakibin kadrosuna, oyuna giren oyuncularına, bir de bizimkilere bakın. Zor yani, işimiz zor." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin bundan sonraki bölümünde kendileri için avantajlı bir fikstürün olduğunu belirten Aybaba, bunu artıya çevirmeleri gerektiğini belirtti.

"Bugünkü maçı oyuncularım adına yok sayıyorum." diyen Aybaba, "Gerçekten kötü bir oyun. Ne yapacağız, gidip oturacağız, konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aybaba, taraftarların tepkisine yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Geldiğim günden beri Bursaspor için inanılmaz mücadele ettim. Çok iyi şeyler yaptım. Sadece 5 puanın arasına sıkışmış, kamuoyuna anlatamadığımız bir sürü şey geliştirdik. Ekonomisini, oyuncusunu geliştirdik. Yetenekli genç oyuncu bulma anlamında çok iş yaptık, direndik, mücadele ettik. Bir sürü saygısızlıkların karşısında durduk ama insanların bunu anlaması lazım. Elimizdeki mevcut kadronun nasıl olduğunu, ne yapabileceğini, teknik heyetin nasıl çabaladığını, çalıştığını belli bir yere gelmiş benim gibi bir ismin bu takımın bir yerde kalması için neleri riske ettiğini anlamaları lazım. Saygı duyuyorum. Bu, futbolun içinde var. Her şey olabilir."