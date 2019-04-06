



SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenildikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uzğur, müsabakanın ilk yarısında iyi oynadıklarını belirtti.

"Bu maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diyen Uzğur, "Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda en çok pozisyona girdiğimiz ilk 30 dakikayı yaşadık. Gerçekten 4-5 yüzde 100 gol olabilecek pozisyonu maalesef harcadık ve penaltıyı da kullanamadık. Bu kadar pozisyon ve penaltı kaçtıktan sonra yediğimiz gol gerçekten takımın her şeyini bozdu." diye konuştu.

İlerleyen dakikalarda da basit defans hatalarından goller yiyerek soyunma odasına 3-0 geride gittiklerini aktaran Uzğur, "Bu da gerçekten bizim adımıza düşündürücü ve üzücü. İkinci yarı doğal olarak Kayserispor skoru korumak adına akıllı bir futbol oynadı. Biz de ilk yarı kadar pozisyon bulamadık. Şanssızlık, beceriksizlik hepsi bizimle beraberdi, onun için üzgünüz." ifadelerini kullandı.





- Kayserispor cephesi





İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, oyunun ilk 15 dakikasında iyi pozisyon yakaladıklarını dile getirdi.

İlk devre çok dramatik bir maç izlediklerini belirten Karaman, "Sınırlı bir kadroyla mücadele ediyoruz. Milli takımdan sakat dönen oyuncularımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda topla oynama yüzdesini rakibe kaptırdıklarını vurgulayan Karaman, kırmızı-beyazlı ekibe net pozisyonlar vermediklerine dikkati çekerek, "Önemli bir deplasmanda 3 puan aldık. Dolayısıyla kaybetsek puan cetvelinde aşağıya yakın olacaktık. Kazandık, yukarıya yakınız ama aşağıdan da yüzde 100 uzaklaşmış değiliz. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. 12-13 kişilik kadroyla 14'e yakın üst düzey maç oynamak kolay değil." şeklinde görüş belirtti.