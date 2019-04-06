



BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Futbola, rakibe saygı adına maçın başında ciddiye aldığımız bir karşılaşmada ilk yarıda attığımız 4 golle galip geldiğimiz için mutluyum." dedi.

Kaynak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin geride kalan bölümünde Kardemir Karabükspor'un aldığı iki beraberlikle can yaktığını belirterek, maça bunu bilerek hazırlandıklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor'un genç bir takım olduğuna vurgu yapan Kaynak, "Futbola, rakibe saygı adına maçın başında ciddiye aldığımız bir karşılaşmada ilk yarıda attığımız 4 golle galip geldiğimiz için mutluyum. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Önümüzdeki hafta Denizli deplasmanı var. Ona da bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız." diye konuştu.





- Kardemir Karabükspor cephesi





Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, Boluspor'un fiziksel olarak kendilerinden daha etkili bir takım olduğuna değinerek, "Salı günü içeride bir maç oynamıştık, orada iyi veriler geldi ama korkumuz 3 gün sonra bir maç oynamaktı." ifadesini kullandı.

Çok genç bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Üçüncü dakikada gol yedik. Moral motivasyon da kalmadı ama ikinci yarı, maçın 0-0 olduğunu düşünerek daha cesaretli olmamız gerektiğini anlattık. Ellerinden geleni yaptılar. Ligin tamamlanmasına 6 hafta var. Artık bu süreçte çocukların gelişimini tamamlamak için mücadele edeceğiz."