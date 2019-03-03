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Maçın ardından

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Bazı futbolcularımız göstermeleri gereken performansları gösteremediler. Bireysel hataları çok yaptık"- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"Zor bir deplasman. 1,5 senedir önemli bir çıkış yapan takım, kupada iyi gidiyorlar. Buradan bu şekilde galibiyetle dönmek çok önemli"

03 Mart 2019 Pazar 19:31
Maçın ardından


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçta çok sayıda bireysel hata yaptıklarını ifade etti.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, lider takıma karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Kalelerine çok fazla pozisyon vermediklerini ifade eden Bulut, "Gol yediğimiz bir penaltı var. Penaltı pozisyonu da bence tartışılabilir. Benim de yorumum farklı, iyi net okuduğumuz zaman... Bence penaltı verilmese de kimse bir şey söylemez çünkü ikili mücadele var." değerlendirmesine bulundu.

Hakem konusunda çok fazla konuşmayacağını çünkü hiçbir şeyin değişmediğini vurgulayan Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Rakip, ayağında topu çok iyi tutan bir ekip. Biraz daha az hata yapmış olsaydık oyun kurmak da daha farklı olabilirdi. Kalemizde fazla bir pozisyon yoktu. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Bazı futbolcularımız göstermeleri gereken performansları gösteremediler. Bireysel hataları çok yaptık. Sonuçta futbol hatalar üzerine kurulu. Önümüzde Sivasspor maçı var. İyi hazırlanıp oradan iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz."


- Abdullah Avcı: "Haftaya başka bir sayfaya hazırlanacağız"


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise rakiplerinin çarşamba günü kupada mücadele ettiğini ve fiziki durumunu bildiklerini belirtti.

Topa daha çok sahip olduklarını vurgulayan Avcı, "Çok net pozisyon vermedik. Rakibin daha fazla düşeceğini biliyorduk. Son 3 maçtır gol yemiyoruz. Genelinde hücum oynarken de savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalışıyoruz. Zor bir deplasman. 1,5 senedir önemli bir çıkış yapan takım, kupada iyi gidiyorlar. Buradan bu şekilde galibiyetle dönmek çok önemli. 24 haftayı bitirdik, 10 hafta kaldı. Her maç son derece önemli." değerlendirmesine bulundu.

"Şampiyonluk puanını kaç olarak görüyorsunuz?" sorusuna Avcı, şöyle cevap verdi:

"Şampiyonluk puanını bütününde hiç hesaplamadım. Hafta hafta, parçadan bütüne gitmeyi düşünerek ve bir sonraki maça odaklanarak hazırlanıyoruz. Her maç zor geçiyor, öncesinde puan ortalaması yapılmaz. Bugün kazanmak için geldik ve kazandık, bu bizi mutlu etti. Haftaya başka bir sayfaya hazırlanacağız."

Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kopma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, durumun haftalık değiştiğini kaydetti.

Farkı 8 puana kadar çıkardıklarını hatırlatan Avcı, "Ama bir hafta sonra kendi sahamızda berabere kalarak puan kaybettik. Puan farkı tekrar kapandı. Bunu aşmak istiyoruz, en azından bu anlamda psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyoruz ama yarıştığımız takım veya takımlar tarihleri, kültürleri ve geri dönüşleri olan takımlar. O yüzden kolay değil. Oyun gücüyle sahada kalmamız gerekiyor, bu şekilde yarış içerisinde kalmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine de Avcı, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'yi bugünkü durumuyla değerlendirmemek lazım. Türk futbolunun önemli ve geri dönüşü olan bir takımı. Son derece ciddi ve zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz de hedef takımız, herkesin konsantrasyonu bize daha yüksek oluyor. Herkes kazanmak istiyor, onlar da kazanmak isteyecekler. Umarım daha hızlı düşünerek, oynayarak, pas yaparak bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız."


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:31
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
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  3. Malatya
  4. Medipol Başakşehir
  5. Spor Toto Süper Lig

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