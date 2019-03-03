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Maçın ardından

- Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak:"Bugün iyi oyundan ziyade, aldığımız 3 puan için çok mutluyum"- İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı:"Fırsatları değerlendiremeyince, karşılaşmayı 2-1 mağlup bitirdik"

03 Mart 2019 Pazar 19:18
Maçın ardından


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Boluspor'da teknik direktör Orhan Kaynak, kazandıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Orhan Kaynak, içinde bulundukları kötü süreci hak etmeyen bir oyuncu gurubuna sahip olduklarını dile getirdi.

Takım olarak daha iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayan Kaynak, "Bugün taraftarımızın önünde kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularım daha iyisini yapabilirler. Kapasiteleri var." diye konuştu.

Kaynak, takımın uzun süredir kazanamamalarından kaynaklanan sıkıntısının olduğunu dile getirerek, "Sahada her istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz. Bugün iyi oyundan ziyade, aldığımız 3 puan için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


- Çıkırıkçı: "Ligimiz enteresan"


İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, maçta erken bir gol yediklerini hatırlatarak, "Rakip takım ilk dakikalarda gol buldu. Önce beraberliği sağladık. Sonra kendi hatamızdan bir gol daha yedik. İkinci yarı pozisyonlar yakaladık. Fırsatları değerlendiremeyince, karşılaşmayı 2-1 mağlup bitirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha az hata yapıp, pozisyonları değerlendirip, galip gelmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Lig değerlendirmesi de yapan Çıkırıkçı, "Ligimiz enteresan. Şu an herkes herkesi yenebiliyor, herkes herkesten puan alabiliyor. Galip duruma gelen nedense oyun oynamaktan vazgeçiyor. Bu olay bütün takımlarda aynı şekilde devam ediyor. Bu ligde galip duruma geçtiniz mi yatacaksınız. Faulleri ağır kullanacaksınız. Galip gelmenin ne kadar kötü yolu varsa, onu deneyeceksiniz. Maalesef böyle bir sistem var." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:18
  1. Boluspor
  2. İstanbulspor
  3. Orhan Çıkırıkçı
  4. Orhan Kaynak
  5. Spor Toto 1. Lig

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