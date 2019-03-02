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Maçın ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk:"Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm"

02 Mart 2019 Cumartesi 22:32
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 kaybettikleri maçtaki hakem yönetimini eleştirdi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, kazanmak için Kadıköy'e geldiklerini belirterek, "Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm." dedi.

Maçın henüz ilk dakikalarında gol bulduklarını hatırlatan Buruk, şunları söyledi:

"Golden sonra bizim için işlerin daha iyi gideceğini düşünürken, geriye düştük ve 10 kişi kaldık. Hakemin kırmızı kart kararı doğruydu. İlk yarı Fenerbahçe'de 1-2 oyuncuya da kart çıkarabilirdi. Hakem açıklandığında maçtan ve taraftardan etkileneceğini tahmin ediyorduk. Bunu da yaşadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olan takımdık. Eşitliği yakaladık ve sonrasında pozisyonlar bulduk. Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi. Ben 10 kişi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum."

Ligin alt sıralarında her takımın tehlikede olduğunu aktaran Buruk, "Ofsayt var zaten, penaltıyı neden verdiklerini anlamadım açıkçası. Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm. Artık herkes için zor bir dönem. Puan ortalamaları aşağıda yükseldi. Biz o alandan çıkmak istiyoruz. Kimsenin garantisinin olmadığı bir yer." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Fenerbahçe'den transfer ettikleri Aatıf Chahechouhe'nun 1 haftadır sakatlığı bulunduğunu ve bu yüzden forma giymediğini sözlerine ekeledi.


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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:32
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  4. Okan Buruk
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