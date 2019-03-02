



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, hakem kararlarının sonucu etkilediğini ileri sürdü.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Güzel ve heyecanlı bir maç izledik. Goller de iyiydi ama bazı sıkıntılı şeyler de yaşanmasa daha iyi olurdu. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu büyük camianın başarılı olmasını isteriz. Her şeyin adil olmasını da isteriz. Biz Fenerbahçe'yi severiz, Fenerbahçe yönetimini de severiz. Onlarla diyaloğumuz çok iyi. Bugünkü ufak tefek sıkıntılı olaylar olmasa daha iyi olurdu." diye konuştu.

Hakem kararlarının her zaman konuşulduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Neticede futboldur, biri yenecek, biri yenilecek veya berabere kalınacak. Tabii bu hakem kararları da hep konuşulan şeyler. Merkez Hakem Kurulu yeni değişti. 'Daha iyi olacak' düşüncesi biz kulüp başkanlarında hasıl olmuşken, kafamızda soru işaretlerinin kalması Türk futbolu için iyi değil. 11 kişiyle oynasaydık buradan mutlaka galip ayrılırdık ama 10 kişiyle de gayet iyi oynadık."





- "Lige heyecan veren alt sıralar"





Hasan Kartal, ligin alt sıralarındaki mücadelenin, şampiyonluk yarışından daha heyecanlı geçtiğini belirtti.

Hakemlerin kasıtlı olarak hata yaptıklarını düşünmediklerini dile getiren Kartal, "Hakem hataları yüzünden bir takımın yenilmesi çok kötü bir şey. Çünkü mücadele veriyorsun, hele altta büyük mücadele veren takımlar var. Bu takımlar artık en ufak bir sıkıntıyı kaldıracak durumda değil. Altta görüyorsunuz öyle bir mücadele var ki kıran kırana gidiyor. Yukarıda bu fazla yok. Lige heyecan veren alt sıralar, yukarısı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Aatif Chahechouhe'nun sakatlığından dolayı oynatılamadığını aktaran Hasan Kartal, Fenerbahçe maçında sergiledikleri iyi futboldan dolayı kendilerini galip saydıklarını da kaydetti.

Hasan Kartal, Çaykur Rizespor'un ligde kalıp kalamayacağına ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'den üstündük. Bunda hiç sıkıntımız yok. Skor bu şekilde ama ileri aşamada çok daha iyi gideceğimizden ve başarılı olacağımızdan son derece eminiz. Çaykur Rizespor'da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İkinci yarıda takımın performansını, mücadelesini görüyorsunuz. Biz takım olarak çok iyi bir bütünleşme içindeyiz. Yönetimle, takımla, şehirle gayet iyiyiz. Yani bu organizasyonun başarılı olmaması mümkün değil. Bugün 10 kişiyle oynadığımız futbolu insanlar gördü. Biz 10 kişiyle bunu yapabiliyorsak, demek ki çok şey daha yapacağız. Biz de sıkıntı olmaz."