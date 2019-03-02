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Maçın ardından

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:"Son dakikada golü yediğimiz için üzüldük. Nihayetinde iyi bir takıma karşı 2-2 de önemli bir sonuç"

02 Mart 2019 Cumartesi 20:53
Maçın ardından


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, son dakikada yedikleri golle 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç esnasında ve öncesinde üzücü bir çok olay yaşadıklarını belirterek, "Bugün maçta neye üzüleceğimizi şaşırdık. İki puanı kaybettiğimize mi üzülelim, Mensah'ın ciddi bir şekilde sakatlanıp oyun dışı kalmasına mı ya da maçtan önce Chery'nin annesinin hastalanması nedeniyle ülkesine gitmesi mi?" dedi.

Güçlü bir takıma karşı iyi bir oyun sergilemelerine rağmen basit hatalardan goller yediklerine dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:

"Dar bir kadromuz var. Devre arası transfer yasağından dolayı oyuncu alamadık. Bunun üzerine Bilal Başacıkoğlu ameliyat oldu, Rotman gitti. Buna rağmen elimizdeki oyuncuları geliştirerek, pozisyon değişiklikleri yaparak bir şekilde bugünlere geldik. Buradan da yukarı sıçramayı düşünüyorduk. Beşiktaş iç sahada puan kayıpları yaşamasaydı, şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olacaktı. Böyle bir takıma karşı oynadık. İlk yarı oyun berabere giderken Varela'nın bir pozisyonu var. Orada daha iyi vursa 1-0 biz öne geçecektik. İkinci yediğimiz golde tamamen hatalı biziz. İkinci yarıya başlarken tempolu, oyunu önde kabul eden, hücum yapan bir takım görüntüsü verdik. Neticede de beraberliği yakaladık ve 2-1 öne geçtik. Özellikle 2-1'den sonra 3-1'i yakalayabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Son dakikada golü yediğimiz için üzüldük. Nihayetinde iyi bir takıma karşı 2-2 de önemli bir sonuç."


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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:53
  1. Futbol
  2. Hikmet Karaman
  3. Kayserispor
  4. SÜPER LİG

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