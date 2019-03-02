0553 313 94 23

Maçın ardından

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:"Rakip bizden daha az pozisyona girdi ama daha iyi değerlendirdi"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat:"Böyle bir atmosferde Eskişehirspor'u yenebilmek değerlidir"

02 Mart 2019 Cumartesi 20:33
Maçın ardından


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, rakip takımın az girdiği pozisyonları iyi değerlendirdiğini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya hem takım hem de taraftar olarak iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Taraftarları önünde 3 puan almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Çapa, "Oyuna çok iyi başladık. Daha çabuk ve uzun toplarla pozisyon aradık. İkinci yarıya da iyi başlamıştık. Rakibe oranla daha çok net pozisyonumuz var. Son tercihleri doğru yapamadık. Son vuruşlarda çok fazla becerikli değildik. Pozisyona girmemiz çok iyi ancak değerlendirebilmeliyiz. Rakip takım bizden daha agresifti. Bizden daha fazla baskılıydı. İleride biz baskı kuramadık. Rakip bizden daha az pozisyona girdi ama daha iyi değerlendirdi." diye konuştu.


- Özat: "İyi takım olmaya çalışıyoruz"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Eskişehirspor önündeki mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini aktaran Özat, şöyle konuştu:

"Böyle bir atmosferde Eskişehirspor'u yenebilmek değerlidir. Eskişehirspor taraftarına, takımlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim taraftarımıza da bu kadar yolu kat edip, destekledikleri için teşekkür ediyorum. İyi takım olmaya çalışıyoruz. Bu maç bitti. Yarından itibaren Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Taraftarımız Osmanlıspor maçında boş koltuk bırakmamalı."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:33
  1. Adana Demirspor
  2. Eskişehir
  3. Eskişehirspor
  4. Fuat Çapa
  5. Maçın ardından
  6. Ümit Özat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay davetine icabet
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay..
    2. Siirt'te muhtar adayları arasında kavga
    3. Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi
    4. Serdar ilk golünü attı
    5. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 -..
    6. Ayew, M.Başakşehir maçında cezalı..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Dumanların sardığı binada mahsur..
    9. SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    11. Aksaray’da 3 kişi polis memurunu..
    12. Maçın ardından
    13. Milli Savunma Bakanı Akar’ın Ağrı..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Türk Kızılayı KPSS şartsız personel..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Patriot..
    18. CHP'li İzmir Belediyesi'nden Erdoğan..
    19. Federer'den kupa "dalya"sı
    20. TEM’de aracın çaptığı vatandaş..
    21. Gaziantep'e 12 tanzim satış merkezi
    22. İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Araz,..
    23. CHP Tunceli İl Başkanı Çelik..
    24. Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi’nin..
    25. Maçın ardından
    26. "İstanbul'da otobüsler tek renk olacak"
    27. Manchester City maç fazlasıyla lider
    28. İİT Genel Sekreter Yardımcılığına..
    29. Karabük'te kamyon eve çarptı, sürücü..
    30. Maçın ardından
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...