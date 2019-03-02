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Maçın ardından

- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:"Bu maçın dönüm noktası olduğunu söyleyebilmemiz için MKE Ankaragücü karşılaşmasını kazanmamız gerekiyor"- "Bizim işimiz kolay değil. Yalnız insanlarız, sürekli eleştiriliriz"

02 Mart 2019 Cumartesi 20:18
Maçın ardından


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, iyi mücadele ederek maçı kazandıklarını söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka öncesinde futbolcularla konuştuklarını ve kenetlenerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Bu konuşmayla beraber futbolcuların da üstüne düşen her şeyi sahada yaptığını belirten Aybaba, "Çocukların soyunma odasındaki duruşlarından her şey belliydi." dedi.

Aybaba, kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok iyi mücadele ettik. Eksiklerimiz var. Yakaladığımız zaman atacağız, bu kadar rahat gol yemeyeceğiz. Sevgiyle ilgili bir şeyler söylemiştim. Bugün stadın her yerinde sevgi çiçekleri vardı. Tribündekiler, sahadaki futbolcular, kulübedekiler, herkes bu maçı istedi. Maçın sonunda soyunma odasında çocuklar ağladı. Sevgi varsa, dakika kaç olursa olsun Allah da yardım ediyor. Bu son değil, başlangıç. Önümüzde önemli maçlar var. Aynı duyguları yaşayarak bu işe sarılalım. Neyi yanlış, neyi doğru yaptık sezon sonunda birlikte tartışırız. Bu maçın dönüm noktası olduğunu söyleyebilmemiz için MKE Ankaragücü karşılaşmasını kazanmamız gerekiyor."

Bir basın mensubunun, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadığını hatırlatması üzerine Aybaba, "Bunlar anlık duygular. Bir dakika önce, 'Bu bizim kaderimiz. Olmuyor, yapamıyoruz.' dedim. Bir dakika sonra farklı. Bizim işimiz kolay değil. Yalnız insanlarız, sürekli eleştiriliriz. Herkes bize düşman. Nedense yaptığımız işle ilgili herkes ağır ve acımasızca eleştiriyor. Bunları hak etmiyoruz. Bu da meslekle ilgili kaderimiz. Yaşamaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.



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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:18
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
  4. Maçın ardından

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