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Maçın ardından

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:"Burada da iki puan kaybettik. İki gol atıp, bu kadar pozisyon bulup, maçı 3 puanla bitirememek üzüntü verici"- "(Milli takımın başına geçmesi) Gizli bir şey yok. Söylenecek her şeyi söylemişim. Lütfen biraz sabırlı olun"

02 Mart 2019 Cumartesi 19:35
Maçın ardından


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kaybedilen 2 puanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Kayserispor'un takım savunmasını iyi yapan bir ekip olduğunu, böyle bir rakibe karşı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

Öne geçerek müsabakada avantaj yakaladıklarını fakat bunu koruyamadıklarını dile getiren Güneş, "Özellikle ikinci yarının başında yakaladığımız iki tane net pozisyon vardı. Bunları gole çevirebilseydik, belki oyun kopartılabilirdi. Tam tersi oldu." dedi.

Peş peşe yedikleri iki golden sonra sahada bocaladıklarını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Rakibin, attığı gol sonrası coşkusu arttı. Taraftar daha çok destek vermeye başladı. Ondan sonra biraz dağıldık. Bu da hem bizim oyunumuzu bozdu hem de skor olarak rakibimize avantaj sağladı. Daha sonra beraberliği yakaladık. Berabere kalmamız, yenilgiden iyi olmasına rağmen sevindirici bir sonuç değil. Burada da iki puan kaybettik. İki gol atıp, bu kadar pozisyon bulup, maçı 3 puanla bitirememek üzüntü verici."


- Milli takımın başına geçmesi


Şenol Güneş, bir basın mensubunun, milli takımın başına geçmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi ne zaman yaptığı yönündeki soru üzerine, "Şu anda anlaşma yapmam önemli değil. Kayserispor ile bir maç oynadık. Bu, takıma saygısızlık, bize saygısızlık." yanıtını verdi.

Konuyla ilgili gerekli açıklamaların tüm taraflarca yapıldığını belirten Güneş, şunları söyledi:

"Şu an açıklama yapacak bir konu yok. Milli takım haftası gelsin, o zaman veya boş bir zamanda konuşulur. Maç oynamışız ve 2-2 bitmiş. Bunu kapatalım. Ya da maçı kapatalım, onu konuşalım. Benim de işime gelir. Daha önce konuştum. Size sezon sonunda anlaşabileceğimi söyledim mi? Aynı şeyi sorup, aynı cevabı alıyorsunuz. Ben gereksiz ve anlamsız buluyorum. Zaten açıklama yapmışlar. Her gün bir kavga etmek istiyorlar. Ben bu kavganın içinde olmak istemiyorum. Net söylüyorum. Armut ile elmayı toplayan arkadaşlar, toplamaya devam etsinler. Maç oynanmış, tek sorunuz bu. Gizli bir şey yok. Söylenecek her şeyi söylemişim. Lütfen biraz sabırlı olun."


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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:35
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
  4. SÜPERLİG
  5. Teknik direktör Şenol Güneş

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