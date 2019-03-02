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Maçın ardından

- Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın:"Bu maçtan ders alıp Elazığspor'u ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız"- Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:"Galibiyeti hedeflediğimiz maçta 3 puanı alarak yolumuza devam ediyoruz"

02 Mart 2019 Cumartesi 17:58
Maçın ardından

ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Abalı Denizlispor'a 2-1 yenilen Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Erhan Altın, "Bu maçtan ders alıp Elazığspor'u ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Altın, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.

Telafisi zor olan haftalara girildiğini ifade eden Altın, maç boyu rakiplerine fazla pozisyon verdiklerini dile getirdi.

Oyunu kurgulamakta zorlandıklarını anlatan Altın, "Geriye düştüğümüz maçta toparlanmaya çalıştık. İkinci golü de bulup beraberliği sağlayabilirdik ama olmadı. Milli maç arasına kadar kalan 2 maçı da kaybetmeden atlatırsak hedefimize ulaşırız. Bu maçtan ders alıp Elazığspor'u ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.


- Abalı Denizlispor cephesi


Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Seyir zevki yüksek bir maçın oynandığını anlatan İldiz, iki haftadır takımının güzel bir çıkış yakaladığını belirtti.

Yakaladıkları çıkışı sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini vurgulayan İldiz, "Daha farklı da kazanabilirdik ama olmadı. Maçı kaybedebilirdik, eğer bu maçtan puansız ayrılsak kimseye anlatacak bir sözümüz olmazdı. Futbolda konsantrasyonu bozmayınca kolay kolay kaybetmezsiniz. Galibiyeti hedeflediğimiz maçta 3 puanı alarak yolumuza devam ediyoruz. Rakibimize kalan maçlarda başarılar dileriz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:58
  1. Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz
  2. Maçın ardından
  3. Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın

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