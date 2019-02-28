Maçın ardından
- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu:"Galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz"28 Şubat 2019 Perşembe 22:34
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Akhisarspor'da teknik sorumlu Ercan Kahyaoğlu, son 4 takım arasına kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kahyaoğlu, rövanşa skor avantajıyla çıktıklarını aktararak, "Bu maça avantajlı çıkmamıza rağmen sadece savunma yapmayı düşünmüyorduk. İstediğimiz gibi de oldu. Golü bulduk, bir ara bocalar gibi olduk ama galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz." diye konuştu.
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