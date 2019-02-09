KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bugün futboldan çok bahsetmek istiyorum ama futbolun dışındaki faktörler maalesef bizi çok etkiledi." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, maçta öne çıkan ve konuşulan etkenin oyundan çok hakem kararları olacağını belirtti.

Futbol konuşan bir teknik adam olarak bugün futbol dışı bir açıklama yaptığı için üzgün olduğunu dile getiren Yanal, "Maalesef futbol konuşamayacağız. Soldado gündem olacak. Mehmet Ekici bileğine basılan pozisyondan sonra ikinci yarı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ben bugüne kadar hep futbolu konuştum, iş yaşamımda devamlı futboldan bahsettim. Bugün de futboldan çok bahsetmek istiyorum ama futbolun dışındaki faktörler maalesef bizi çok etkiledi." diye konuştu.

VAR uygulamasının hakemler için büyük kolaylık sağlamasına rağmen pozisyonların iyi süzülemediğini savunan Yanal, şöyle devam etti:

"Maç kazanırsınız maç kaybedersiniz, zaman zaman iyi zaman zaman kötü oynarsınız. İki takımın ortaya koyduğu mücadelede ortamın gerilmesi futbolun doğal sonucudur. Artık VAR'dan sonra hakemler açısından pozisyonları kolaylıkla süzüp içerisinden çıkılmasını kolaylaştırıcı bir çok etken olmasına rağmen bunu maalesef değerlendiremez olduk. Türkiye'de futbol, futbol dışı tartışmalarıyla gündemde tutuluyor. Ben de bu gündemin içerisine girdiğim için üzgünüm. Soldado'nun pozisyonu ceza sahası içerisinde olsa faul verilip penaltı verilebilir miydi? Topa dokunan Soldado, kartı gören Soldado. Arkasından itiraz etti etmedi tartışılır. Bazen oyuncuyu anlamak da gerekir. Bakalım eşitlik ilkesi nereye kadar devam edecek. Umarım bundan sonra Türkiye'de sadece futbol konuşulur. Biz önemli bir camiayız, kazanmaktan çok daha önemli hedefleri olan bir takımız."

- "Önemli bir 3 puan aldık"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Fenerbahçe karşısında akıllı bir oyun ortaya koyup kendileri açısından son derece önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi.

Maça kontrollü başladıklarını dile getiren Karaman, "Maçın ilk 45 dakikasında oyunsal anlamda maça hükmeden bir takım değildik ama Fenerbahçe'ye de hiç pozisyon vermedik. İlk yarı hücum zenginliği olmayan ama rakibine de pozisyon vermeyen bir takımdık. Biz eğer maçın başında 'kendi sahamızda oyunuyoruz, saldıralım' deseydik belki 1-2 gol yiyerek içeri girebilirdik." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini ve savunma kurgularını da ona göre şekillendirdiklerini anlatan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce sağ kanatta yaptığımız hamlelerle Fenerbahçe'nin gücünü sahadan aldık. Tabii futbol çok değişken bir olay. Rakibimiz kırmızı kart gördü. Biz de aynısını Bursaspor maçında yaşadık. Bugün de rakibimiz uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynadı, kolay değil. Sayılmayan bir golümüz var. Hakem kararlarıyla ilgili bizim de rakibin de katılmadığı pozisyonlar var. İkinci yarıyı akıllı oynadık ama daha iyi olabilirdik. Önemli bir üç puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."