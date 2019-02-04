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Maçın ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:- "Bu oyuncularla daha iyisini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Oyuncularım Atiker Konyaspor gibi bir takıma karşı inanılmaz mücadele ettiler. Her şey var, bir tek gol eksik"

04 Şubat 2019 Pazartesi 23:11
Maçın ardından

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında kendi sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak golü bulamadıklarını söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Futbolun içinde her şey doğru yapılsa bile takım şansının da yanlarında olması gerektiğini belirten Aybaba, bunun kendilerinde olmadığını vurguladı.

Samet Aybaba, takım halinde sahanın her yerinde mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tek büyük eksiğimiz beceri. Oyuncularımın nasıl geliştiğini biliyorsunuz. Hepsiyle gurur duyuyorum. Keşke bunun skora yansınma olsaydı. Eğer bunlar skora yansısaydı ligin en çok konuşan takımı olurduk. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Dışarıdaki hesaplaşmayı futbol içindeki yapmayalım. En azından bu kadroyu rahat bir şekilde korumaya çalışalım. Çalışmaya devam edeceğiz. Ne zaman 3 puanla tanışırsak o zaman daha mutlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bursaspor taraftarı gerçekten bu takımla gurur duysun. Bu çocuklar çok iyi mücadele ediyor. Bu oyuncularla daha iyisini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Atiker Konyaspor gibi bir takıma karşı inanılmaz mücadele ettiler. Her şey var, bir tek gol eksik."

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 23:11
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