İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligde alınan her puanın kıymetli olduğunu ve karşılaşmadan 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Portekizli golcü Paxiao'nun yokluğunu hissettiklerini belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Karafırtınalar, "1-0 geriye düştükten sonra inanılmaz bir mücadeleyle 1 puanı en azından kurtardılar. 1 puana seviniyoruz ama 2 puanı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bu ligde alınan her puan çok değerli. Cezası sebebiyle forma giyemeyen Paixao'yu aradık. İlk penaltıyı gole çevirebilseydik farklı olabilirdi. Önce beraberlik için sonrasında da galibiyet için tüm riskleri aldık. Bu yüzden de geride pozisyonlar verdik. Takımla henüz ilk haftamız. O yüzden taraftarlarımız bu sonucu mazur görsün. Eksikliklerimizi giderip Adanaspor maçından puanla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- İstanbulspor cephesi





İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı ise basın toplantısında karşılaşmada takımının iyi bir oyun sergilediğini ve güzel pozisyonlara girdiğini söyledi.

Karşılaşmanın hakemini eleştiren Çıkırıkçı, "Penaltımız verilseydi daha farklı bir skorla bitirebilirdik. Olmadı berabere kaldık, buna rağmen son dakikadaki pozisyonumuzu da değerlendiremedik. İzmir'den 1 puanla ayrılıyoruz. Bize göre ve hakeme göre çok farklı kararlar olabiliyor. Burada çelişkili bir durum var. İnşallah VAR'ı bu lige getirirler de ortadaki bu belirsizlikler giderilir." ifadelerini kullandı.