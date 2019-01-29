



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ara transfer döneminin bitmesine yaklaşık 48 saat kaldığını belirterek, camianın ve taraftarın yüreğine su serpecek, takıma katkı sağlayacak transfer yapabilmek istediklerini söyledi.

Terim, Türk Telekom Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilerin basına sızmasını sevmediğini anlatan Terim, "Son zamanlarda kendi aramızda dahi konuşmadan basına nasıl bazı şeyler servis ediliyor çok merak ediyorum ve bundan hiç hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Pazar gece buradaki toplantıdan sonra, hep beraber daha ciddi, daha sırt sırta vererek güzel bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Fatih Terim, 31 Ocak'ta sona erecek devre arası transfer döneminde takıma katkı yapacaklarını vurgulayarak, "Son 48 saatte hepimizin isteği, Galatasaray camiasının ve taraftarının yüreğine su serpecek, takımımıza katkı sağlayacak oyuncularla onların beklentisine uygun bir transfer yapabilmek." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekibin yoğun bir tempoda çalıştığına değinen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Başkanımız, yöneticilerimiz, Abdurrahim Albayrak'ın müthiş bir eforu var. Teknik ekip zaten Florya'yı mesken tuttuk. Son 48 saatin bu kadar bekleyen, sabreden, anlayış gösteren Galatasaray taraftarını mutlu edeceğini düşünüyorum. Kimse, hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir. O kadar herkes ileri gidiyor. Ayrıca Galatasaray'a, almak için kimseyi aldırmayız. Bunun sonunda ne olursa olsun buna müsaade etmeyiz. Aldığımız oyuncuların bize katkı sağlayabilecek isimler olamasını istiyoruz, onun için uğraşıyoruz."

Türk Telekom Stadı'nda pazar gecesi başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve teknik ekibin yaptığı toplantıyı hatırlatan Terim, "Geçen pazar çok güzel bir toplantı oldu. Başkanımla konuştum. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. O ne derse o olur. 'Siz talimat verin, biz de hemen gelelim.' dedik. O da 'Toplanıyoruz.' dedi. Gecenin bir saatinde burada toplandık ve el ele verdik. O günden beri bir kısım yöneticilerle Florya'dayız. Maçtan önce başkanın odasındaydım. Bir şey diyemiyorum ama çok ümitliyim. Yakında başkanımızın ağzından 'Onla bunla görüşmelere başladık.' diye duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Gençlerden çok memnunum"





Fatih Terim, bu sezon forma şansı verdiği genç futbolcuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Boluspor maçında altyapıdan 6 futbolcuya şans verdiğini anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Gençlerden çok memnunum. Süre alan 14 futbolcudan 12'si Türk'tü. Bunun 6'sının akademimizden olması bizim evimizde olması son derece sevindirici. Değişen dünyada oyuncularımızı tutabilir miyiz bilmiyorum ama sahada veya saha dışında Galatasaray'a faydalı olacakları kesin. Hangi fırsatı bulursam şans vermeye de devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde de veriyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde de, Süper Lig'de de şans verebilirim. Onların üzerine düşeni yapmasından, sorumluluk almasından memnuniyet duyuyorum. Bu düşüncemiz ve anlayışımız devam edecek."

Fatih Terim, devre arasından sonra takımdaki fizik kapasitenin gözle görülür şekilde iyileştiğini anlattı. Bu sırada cep telefonu çalan Terim, "Telefonu yanımıza alıyoruz. Biliyorsunuz çok kritik saatler. Normalde almayız. Son 48 saate girdik. Her saniye, her dakika bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.





- Kaynak: "İyi bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum"





Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, iyi bir futbol izlettirdiklerini söyledi.

Göreve yeni başladıklarını aktaran Kaynak, "Güzel bir futbol oynamaya çalıştık. Rakip sahada topla oynarken atak bitirmeden Galatasaray hızlı hücumlarla etkili oldu. İlk yarıda girdikleri 3 pozisyonun 2'si gol oldu. Futbolcularım, ikinci yarıda kendi oyunumuzu oynamaya çalıştı ancak topun sizde olması galip gelmeye yetmiyor. Atak bitirip sonuç almanız gerekiyor. İyi bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum. Kupada buraya kadar geldiğimiz için oyuncularımızı kutluyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyor ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz ligimizde play-off oynayıp bir üst lige çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Orhan Kaynak, transfer döneminin bitimine kadar sağ beke ve sağ kanada birer oyuncu almaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.







