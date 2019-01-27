



BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, oyuncularını performanslarından dolayı kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giray Bulak, stresi yüksek bir maç oynadıklarını ve galibiyeti taraftarlarına hediye ettiklerini söyledi.

Bulak, çok koşan ve dinamik bir takıma karşı oynadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ne yapacağı belli olmayan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. İyi kenar atakları yapacak şekilde hafta boyuncu çalıştık. Üç golü de bu şekilde bulduk. İstatistik olarak da istediğimizi aldık. Takımımız iyi niyetli bir oyuncu grubundan kurulu. Sayı olarak az olmamıza rağmen genç oyuncularımızla 18'i tamamladık. Nizamettin ve Okan'ı ağır iğnelerle oynattık. Önemli sakatlıkları vardı. Buna rağmen çok önemli bir galibiyet aldık."







- Çapa: "Türkiye'de futbolun bir spor olduğunu unuttuk"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kısıtlı bir kadro ile mücadele ettiklerini belirtti.

Çapa, karşılaşmaya kötü başlamadıklarını ifade ederek, "İlk 10 dakikada önemli gol pozisyonlarına da girdik ama değerlendiremedik. Sonraki süreçte Balıkesir daha çok inisiyatif aldı. Kadro kalitesi ve yıllardır birbirleriyle oynamalarının farkı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda Balıkesirsporlu taraftarların tezahüratlarından rahatsızlık duyduğunu anlatan Çapa, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Belirli bir kapasitemiz var, skor tabii ki üzücü ama skordan daha üzücü şeyler var. Türkiye'de futbolun bir spor olduğunu unuttuk. Maç sonunda Balıkesirspor taraftarının söylemleri onur mücadelesi veren bu çocukların onurunu kırıyor. Futbol topunun yuvarlak olduğunu unutmayalım. Belirli bir süre sonra birçok kulüp bu sorunları yaşayabilir. Aynı söylemleri kendileri de duyarsa hoşlarına gitmez. Bu çocukların üzerinde çok yük var. Daha çok yük yüklemesinler. Bu çocukları Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. O açıdan neleri kazanıp neleri kaybedeceğimizi göz ardı etmeyelim. Tribünde bazı şeyler söylendiğinde cezalar veriliyor."

Fuat Çapa, mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi transfer tahtasında da çok aşama kaydedemedik. Oyunculara halimizi anlattık kendilerine zaman geldi kişiliğimizden ödün vererek yalvardık ama derdimizi anlatamadık. Onların alın terlerinin hakkıdır ancak bu takım küme düşerse ne alacaklar çok merak ediyorum. Eskişehirspor'dan maddi anlamda beklentileri varsa bu kulübün önünü açsınlar. Yoksa onlar da umudunu kaybetsin."



