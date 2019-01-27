0553 313 94 23

Maçın ardından

- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:- "İyi kenar atakları yapacak şekilde hafta boyuncu çalıştık. Üç golü de bu şekilde bulduk. İstatistik olarak da istediğimizi aldık"- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:- "Türkiye'de futbolun bir spor olduğunu unuttuk. Maç sonunda Balıkesirspor taraftarının söylemleri onur mücadelesi veren bu çocukların onurunu kırıyor"

27 Ocak 2019 Pazar 23:36
Maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, oyuncularını performanslarından dolayı kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giray Bulak, stresi yüksek bir maç oynadıklarını ve galibiyeti taraftarlarına hediye ettiklerini söyledi.

Bulak, çok koşan ve dinamik bir takıma karşı oynadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ne yapacağı belli olmayan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. İyi kenar atakları yapacak şekilde hafta boyuncu çalıştık. Üç golü de bu şekilde bulduk. İstatistik olarak da istediğimizi aldık. Takımımız iyi niyetli bir oyuncu grubundan kurulu. Sayı olarak az olmamıza rağmen genç oyuncularımızla 18'i tamamladık. Nizamettin ve Okan'ı ağır iğnelerle oynattık. Önemli sakatlıkları vardı. Buna rağmen çok önemli bir galibiyet aldık."


- Çapa: "Türkiye'de futbolun bir spor olduğunu unuttuk"


Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kısıtlı bir kadro ile mücadele ettiklerini belirtti.

Çapa, karşılaşmaya kötü başlamadıklarını ifade ederek, "İlk 10 dakikada önemli gol pozisyonlarına da girdik ama değerlendiremedik. Sonraki süreçte Balıkesir daha çok inisiyatif aldı. Kadro kalitesi ve yıllardır birbirleriyle oynamalarının farkı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda Balıkesirsporlu taraftarların tezahüratlarından rahatsızlık duyduğunu anlatan Çapa, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Belirli bir kapasitemiz var, skor tabii ki üzücü ama skordan daha üzücü şeyler var. Türkiye'de futbolun bir spor olduğunu unuttuk. Maç sonunda Balıkesirspor taraftarının söylemleri onur mücadelesi veren bu çocukların onurunu kırıyor. Futbol topunun yuvarlak olduğunu unutmayalım. Belirli bir süre sonra birçok kulüp bu sorunları yaşayabilir. Aynı söylemleri kendileri de duyarsa hoşlarına gitmez. Bu çocukların üzerinde çok yük var. Daha çok yük yüklemesinler. Bu çocukları Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. O açıdan neleri kazanıp neleri kaybedeceğimizi göz ardı etmeyelim. Tribünde bazı şeyler söylendiğinde cezalar veriliyor."

Fuat Çapa, mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi transfer tahtasında da çok aşama kaydedemedik. Oyunculara halimizi anlattık kendilerine zaman geldi kişiliğimizden ödün vererek yalvardık ama derdimizi anlatamadık. Onların alın terlerinin hakkıdır ancak bu takım küme düşerse ne alacaklar çok merak ediyorum. Eskişehirspor'dan maddi anlamda beklentileri varsa bu kulübün önünü açsınlar. Yoksa onlar da umudunu kaybetsin."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:36
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Eskişehirspor
  3. Futbol
  4. Maçın ardından

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Chelsea 3 golle tur atladı
    1. Chelsea 3 golle tur atladı
    2. CHP'de olaylı gece! Toplantıya ara..
    3. Kuzey Avrupa'dan dünyaya önemli çağrı!
    4. Çin Yeni Yılı gala gecesi
    5. Maçın ardından
    6. Tunus'ta flaş gelişme! Yusuf Şahid'e..
    7. Saldırıyı kışkırtan yayınlarıyla öne..
    8. İran'dan çok sert uyarı: Sabrımız..
    9. "Öldüm" diye tweet attı, 1 saat sonra..
    10. Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus"..
    11. ABD rahat durmuyor! Avrupa'daki..
    12. Karayoluna çığ düştü, onlarca araç..
    13. Kanepedeki özel bölmeden 3 kilo kokain..
    14. Sudan'da gösteriler bugün de devam etti
    15. Öğrencilerden kampüste İngilizce..
    16. Eşiyle birlikte taksi beklerken araba..
    17. Thomas Doll, Hannover 96'nın teknik..
    18. Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu..
    19. İngilizler yazdı! Mesut Özil..
    20. Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!