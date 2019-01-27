0553 313 94 23

Maçın ardından

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:- "3 puan alamadığımız için üzüntülüyüz fakat bir puan aldığımız için de mutlu sayılırız"

27 Ocak 2019 Pazar 22:27
Maçın ardından


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçında bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının gole kadar istediği oyunu sergilediğini belirtti.

Golü de bulduklarını aktaran Keleş, hemen gol yemelerinin moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti.

Rakipleri Trabzonspor'un golle moral kazandığını dile getiren Keleş, "Ondan sonraki oyunda kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. 3 puan alamadığımız için üzüntülüyüz fakat bir puan aldığımız için de mutlu sayılırız." dedi.

Sivasspor'un evinde mağlup olmayan bir takım olduğunu anımsatan Keleş, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 kaybettikleri oyundan sonra Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini vurguladı.

Galip gelmek için her şeyi yaptıklarının altını çizen Keleş, kazandıkları 1 puanın değerli olduğunu aktardı.

Karşılaşma hakemlerinin yönetiminin sorulması üzerine Keleş, "Hakemlik bir şey yoktu. Bizim de tepki gösterdiğimiz maçlar oluyor ama sonuçta VAR var, her pozisyona bakıyorlar. Her pozisyonu inceliyorlar. Hakemlik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hakemi konuşmaya gerek yok. Seyredenler güzel bir oyun izlediler. Paylaşılan puanlar vardı, öyle değerlendirmek lazım." diye konuştu.

Hakan Keleş, transfer çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:27
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş
  3. Futbol
  4. SUPERLIG
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan çok sert uyarı: Sabrımız taşıyor
    1. İran'dan çok sert uyarı: Sabrımız..
    2. "Öldüm" diye tweet attı, 1 saat sonra..
    3. Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus"..
    4. ABD rahat durmuyor! Avrupa'daki..
    5. Karayoluna çığ düştü, onlarca araç..
    6. Kanepedeki özel bölmeden 3 kilo kokain..
    7. Sudan'da gösteriler bugün de devam etti
    8. Öğrencilerden kampüste İngilizce..
    9. Eşiyle birlikte taksi beklerken araba..
    10. Thomas Doll, Hannover 96'nın teknik..
    11. Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu..
    12. İngilizler yazdı! Mesut Özil..
    13. Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan..
    14. Madrid'de taksicilerden işgal eylemi
    15. Irak'tan küstah hareket! PKK'yı..
    16. Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya..
    17. CHP o ilçede AK Partili ismi aday..
    18. Özat gemileri yaktı: Ya düzen..
    19. Sudan hükümetinde parti içindeki..
    20. Başkentte Cumhur İttifakı İstişare..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!