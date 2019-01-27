0553 313 94 23

Maçın ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk:"Oyuna giren arkadaşlarımız katkı verdi. Golleri ve pozisyonları bulmak önemliydi"- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Recep Umut: "Kırmızı kart bütün dengemizi bozdu. Kart nedeniyle oyuncularımızı mevkisi olmayan yerlerde oynattık"

27 Ocak 2019 Pazar 16:26
Maçın ardından


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "Oyuna giren arkadaşlarımız katkı verdi. Golleri ve pozisyonları bulmak önemliydi." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa galibiyetinden sonra Akhisarspor karşılaşmasının çok değerli olduğunu bilerek müsabakaya başladıklarını belirtti.

Kendi sahalarında kazanarak önemli bir iş yaptıklarına değinen Buruk, "Maçın başında alt sıralardan kurtulma hedefindeydik. Küme düşme hattının bir üstüne çıktık. Hedeflerimizin başında bu geliyordu. Bunu da bugün başardık." diye konuştu.

İlk yarının kendileri açısından iyi geçmediğini kaydeden Buruk, "Erken bir gol yedik. Dengemizi bozdu. İç sahada daha iyi başlayabilirdik. Kolay hatalar yaptık. Aceleci davrandık. Devre arasında bu hataları konuşarak oyun planımızı değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Maçın kırılma anının kırmızı kart pozisyonu olduğunu belirten Buruk, "Rakibin on kişi kalması büyük avantajdı. Oyuna giren arkadaşlarımız katkı verdi. Golleri ve pozisyonları bulmak önemliydi. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Onlar da uzun süre on kişi ile iyi mücadele etti." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftara da teşekkür eden Buruk, şunları kaydetti:

"Seyircimiz inanılmaz destek verdi. Biz çalışıyoruz. Yönetimimiz çalışıyor. Taraftarımız destek veriyor. Türkiye'nin her yerindeki Rizeliler destek veriyor. Bu desteğin aynı şekilde devam etmesini istiyorum. İnşallah bu destek ile iyi işler yapacağız. İki maç kazandık ama elimizde hiçbir şey yok. Her maç final. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final maçı oynayacağız. Çalışarak maç maç yürümek zorundayız."


- Akhisarspor cephesi


Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, ikinci yarının başında maçın hakemi Suat Arslanboğa tarafından tribüne gönderildiği için basın toplantısına yardımcı antrenör Recep Umut katıldı.

Maça çok iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini belirten Recep Umut, şunları söyledi:

"İlk 45 dakikada içeriye çok daha farklı bir sonuçla gidebilirdik. Maçın sonundaki skoru biz yakalayabilirdik. Kırmızı kart bütün dengemizi bozdu. Kart nedeniyle oyuncularımızı mevkisi olmayan yerlerde oynattık. Oyuncularımız sonuna kadar iyi mücadele etti. Eksik kalmak bir takım için büyük dezavantaj. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonraki maçlarda artık daha farklı ve mücadeleci olmaya çalışacağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:26
  1. Akhisarspor
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkan adayından Sarıyer'e yeni stat sözü
    1. Belediye başkan adayından Sarıyer'e..
    2. Saadet Partisi, 404 adayını tanıttı
    3. Netanyahu'dan Nasrallah'ın..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Afganistan'da FETÖ'ye okul darbesi
    6. MHP'den İstanbul İl Başkanlığına ziyaret
    7. Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve..
    8. Alparslan Kuytul'un eşi gözaltına alındı
    9. Samsun'daki silahlı saldırı
    10. Endonezya'da ölü sayısı gittikçe..
    11. CHP'de kritik toplantı sona erdi
    12. CHP MYK toplantısı sona erdi
    13. Aydın Denktaş yoğun bakıma alındı
    14. Hannover 96, teknik direktör..
    15. Bahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar..
    16. Alex önerdi, Fenerbahçe takibe aldı
    17. Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı..
    18. AK Parti Antalya Aday Tanıtım..
    19. Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
    20. Adem Murat Yücel kimdir? MHP Alanya..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu