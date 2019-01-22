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Maçın ardından

- Boluspor Teknik Sorumlusu Bahadır Kıyak:"Öne geçecek pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik"- Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin:"Avantajlı dönen taraf biziz. Önümüzdeki hafta da bu avantajı koruyup, 8 takım içinde yerimizi almak istiyoruz"

22 Ocak 2019 Salı 23:03
Maçın ardından


BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik sorumlusu Bahadır Kıyak, "Öne geçecek pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

Kıyak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un şu anda zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek, taraftarlardan takıma ve kulübe sahip çıkmalarını istedi.

Maça çok iyi başladıklarını kaydeden Kıyak, "Öne geçecek pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Sonrasında penaltıdan mağlup duruma düştük. Beraberliği yakalayacak birçok pozisyon bulduk ama bugün sanırım top bizi sevmedi." diye konuştu.

Deplasmanda oynayacakları rövanş karşılaşma öncesi Spor Toto 1. Lig'de Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Kıyak, "Artık yapacak bir şey yok. İkinci maçtan önce önümüzde bir Elazığspor maçımız var. İnşallah bu karşılaşmayla yeniden bir çıkış yakalarız." ifadelerini kullandı.


- Şahin: "Avantajlı dönen taraf biziz"


Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, kendilerine çok güzel ev sahipliği yapıldığını aktararak, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ile Boluspor taraftarlarına teşekkür etti.

Şahin, maçın oynandığı zemininin çok kötü olduğuna vurgu yaparak, "Bizim için sevindirici olan, her iki takım oyuncularının da bu zeminden dolayı herhangi bir sakatlık yaşamamasıydı. Avantajlı dönen taraf biziz. Önümüzdeki hafta da bu avantajı koruyup, 8 takım içinde yerimizi almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Golü buldukları penaltı pozisyonu ile ilgili bir yorum yapmak istemediğini de kaydeden Şahin, "Biz pozisyona uzaktık. Muhakkak seyrettikten sonra bir yorumumuz olacaktır. Sonuçta her iki takım oyuncuları da bir şeyleri çok istediler. Ama sonlara doğru biraz pozisyon verdik. 'Bu da gayet normaldir.' diyorum ben." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:03
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