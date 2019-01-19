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Maçın ardından

- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller:"Oyunun galibi bizdik ama 2 puan kaybettik"- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı:"Skoru koruyamadık"

19 Ocak 2019 Cumartesi 19:53
Maçın ardından


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Güller, galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhat Güller, İstanbulspor maçına galibiyet için çıktıklarını ve verdikleri mücadelenin hakkının beraberlik olmadığını kaydetti.

Kalelerine gelen ilk topun golle sonuçlandığını aktaran Güller, "Bu düzeydeki maçlarda skoru değiştirmek zor oluyor. Mağlup duruma düşmüş olmamıza rağmen oyundan kopmadık. Rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirerek, coşkuyla oynadığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Devre arası transferlerimiz zaman açısından çok fazla bizimle beraber olamadı. Dolayısıyla oyuncularımız birbirlerini tanıma fırsatı elde etmedi. Buna rağmen ortaya konulan mücadele, kazanma arzusu, birlik ve beraberlik bizim adımıza olumlu. Pozitif değerlendiriyoruz. Oyunun galibi bizdik ama 2 puan kaybettik." ifadelerini kullandı.

İyi bir takımlarının olduğuna işaret eden Güller, "Gelecek 1-2 arkadaşımız var. Yani daha transfer yapacağız. Onların katılımıyla biraz daha yukarıya gelebiliriz. Kısa süre içerisinde de aşağılardan kurtulup, kendimizi güvenli bölgeye atmak istiyoruz. Genel anlamda oyundan memnunuz. Oyuncuların mücadelesinden memnunuz. Böyle oynadığımız sürece de aşağılarda kalıcı olacağımızı düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- Çıkırıkçı: "Skoru koruyamadık"


İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir mücadelenin olduğunu belirterek her iki takım oyuncularını da tebrik etti.

Maçın çekişmeli geçtiğini dile getire Çıkırıkçı, "1-0 öndeydik ama skoru koruyamadık. Pozisyonlar verdik. Her iki takım da 1'er puan aldı. Haftaya daha iyi çalışacağız. Daha az pozisyon vererek galip gelmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.





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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 19:53
  1. Afjet Afyonspor
  2. İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı
  3. Serhat Güller
  4. Spor Toto 1.Lig

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