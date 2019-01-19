



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarıya kazanarak başlamayı arzu ettiklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor'un birlikte oynama özelliğine karşı önlemler aldıklarını belirterek, "90 dakika boyunca rakibin 2 pozisyonu vardı ve bunların ikisi de gol oldu. Birinci gol çok enteresan. Baskı yok. Sadece yön değiştirirken rakibe kaptırdık ve ikinci devreye 0-0 girmek varken 1-0 geriye düşerek girdik." dedi.

Gol sonrası takımın psikolojik olarak etkilendiğini dile getiren Özdilek, "İkinci yarıya değişen bir yapıyla çıktık ama alakasız şekilde duran toptan gelen atakta gol yedik. Bu zamana kadar yemediğimiz şekilde goller yedik. Akabinde gol bulduk ve oyuna tekrar dahil olduk. Daha sonra direkten dönen top ve pozisyonlardaki beceriksizlikler birçok şeyi etkiledi. Bütün bunlara rağmen, oyuna ortak olma noktasında oyuncularımdan son derece memnunum. Teslim olmadılar." diye konuştu.

Özdilek, maçtan üzgün ayrıldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mücadeleye devam edeceğiz çünkü bu uzun maratonda dalgalanmalar olacaktır. İçeride bunu yaşamak bizi zora sokacak ama 34. haftaya kadar dalgalanmaların içinde olacağız. Önümüzde Beşiktaş deplasmanı var. Bu psikolojiden bir an önce kurtulup, o maça yoğunlaşacağız. Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Biz kaybettiğimiz maçlarda rakibin gerisinde değil, hep önünde oynadık. Bugün de istatistiklere baktığımızda topa sahip olma ve üretmede hep öndeyiz. İstatistik böyle ama futbol bazen gerçeklerle bağdaşmıyor."





- Kocaman: "Yön belirlemeye çalışan bir takımız"





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, soğuk hava ve zorlu zemine rağmen maçtan galibiyetle ayrılmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

İstekli bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Kocaman, "Biz yön belirlemeye çalışan bir takımız. İkinciyle aramızda 4 puanlık bir fark var. Altımızdaki takımlarla da hemen hemen 1-2 maçlık fark var. Dolayısıyla bu maç, yön belirleyeceğimiz karşılaşmalardan birisiydi." ifadelerini kullandı.

Bu duyguyla maça çıktıklarını aktaran Kocaman, "Arkadaşlarımızla, nasıl daha çok maç kazanırız ve doğru futbolu nasıl oynarız düşüncesindeyiz. Bugün de böyle başladık. İlk yarı planladığımız gibi geçti diyebiliriz. İstekli bir takımı kalemize çok yaklaştırmadık. Anlık durumlar dışında ilk yarının ortalarında kontrolü sağlayıp, devreyi önde bitirmeyi başardık." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda şanssız bir gol yediklerini belirten Kocaman, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya iki takım da önde oynayarak başladı ve kornerden gol bulduk. 'Maç bitti.' dediğimiz anda, Serkan belki de sezonun nazarlık golünü yedi. Standartların çok çok altında bir şekilde kalemize gelen golle, maç bambaşka bir hal aldı. Erzurumspor kazandığı moralle direkt toplarla kalemize gelmeye başladı ve biz çok fazla çıkamadık. Kazanma odaklı bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Atakları savuşturarak kazanmayı başardık. Bu nedenle son derece mutluyuz."







