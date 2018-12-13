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Maçın ardından

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan:- "Yapılan hamleler skoru değiştirmeyince birer puana razı olduk. İlk defa katıldığımız UEFA Avrupa Ligi'ni puansız kapatmamış olduk" - Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme:- "İkinci yarı daha net fırsatlar yakaladık daha etkili oynadık bazı pozisyonları da bulduk ama onları gole çeviremedik. Kazanamadık, böyle bir sonuca razı olmak zorunda kaldık"

13 Aralık 2018 Perşembe 23:57
Maçın ardından


MANİSA (AA) - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Yapılan hamleler skoru değiştirmeyince birer puana razı olduk. İlk defa katıldığımız UEFA Avrupa Ligi'ni puansız kapatmamış olduk." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, ilk kez katıldıkları UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Standard Liege ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmaya prestij için çıktıklarını ifade etti.

Maçın ilk devresinde iki takımın da istekli oynadığına dikkati çeken Arslan, "Bizim de çok net gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı itibarıyla biraz daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz bize müsaade etti, biz de onlara... İlk yarı gol olmayınca ikinci yarı oyun biraz daha kilitlendi gibi. İkinci yarı daha çok mücadele ve pozisyon kapatma şekliden geçti. Yapılan hamleler skoru değiştirmeyince birer puana razı olduk. İlk defa katıldığımız UEFA Avrupa Ligi'ni puansız kapatmamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Macar hakem Adam Farkas'ın müsabakada biri lehlerine diğeri aleyhlerine iki net penaltıyı atladığını savunan Arslan, maçın hakkının beraberlik olduğunu sözlerine ekledi.

Cihat Arslan, "Biz UEFA'yı kapattık ama Beşiktaşımız da kapatmış, onlara da geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.


- Preud'homme: "Böyle bir sonuca razı olmak zorunda kaldık"


Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme de müsabakanın ilk yarısında oyuncularının performansından memnun kalmadığını dile getirerek, "Bazı oyuncular ait oldukları pozisyonun dışına çıktı. Devre arasında bu konuda konuştuk. İkinci yarı daha net fırsatlar yakaladık daha etkili oynadık bazı pozisyonları da bulduk ama onları gole çeviremedik. Kazanamadık, böyle bir sonuca razı olmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Turnuvada 10 puan topladıklarını anımsatan Preud'homme, kendileri için güzel bir turnuva geçirdiklerini kaydetti.

Preud'homme, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın maçta 2 penaltı olması yönündeki görüşlerine katıldığını aktararak, aynı pozisyonların Belçika Ligi'nde penaltı olarak değerlendirilebileceğini ancak Macar hakemin her iki pozisyona kayıtsız kaldığını bildirdi.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:57
  1. Akhisarspor
  2. Maçın ardından
  3. Standard Liege
  4. UEFA

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