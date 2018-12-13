



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 yenildiği maçta buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve pozisyonlar da bulduklarını belirterek, "20. dakikada onlar da denge kurmaya çalıştılar. İkinci yarıda yine hücum ettiğimizde rakip üç pasta geride sayısal fazlalığımız olmasına rağmen golü yedik. Onlar kazandı biz de kazanamadığımız için üzgünüz." diye konuştu.

Golü yedikten sonra oyun disiplininden de koptuklarını kaydeden Güneş, "Rakip de net pozisyonlar buldu. Son bölümde golü de bulabilirdik." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde elendiklerine dikkati çeken Güneş, "Önümüzde bir kulvar var, ona odaklanacağız. Süre kısa, elimizdeki oyuncuları toparlayıp maça hazırlayacağız. Düşünmeye zamanımız yok. Yorulan oyuncular var, hepsini toparlayıp tüm gücümüzle pazar günkü maçı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Malmö karşısında alınan yenilginin mazeretinin olmayacağını vurgulayan Güneş, "İlk maçta da iyi oynamıştık. Mazeretlerle hiçbir şeyi çözemeyiz. Evet futbolda dış etkenler tabii ki var ama bu maçta golleri bulamadık. Bu maç bitmiştir, pazar günkü maça bakacağız." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, bazı oyuncuların kötü performanstan dolayı eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, "Şu an oyuncuları eleştirmeyi ve onları suçlamayı doğru bulmuyorum. Her oyuncu verilen görevi yerine getirmeye çalışır. Larin, Vagner Love, Mustafa hepsi için aynı şey; emek verdiler, netice alamadılar. Sıkıntı yaşadık." yorumunu yaptı.



