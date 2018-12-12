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Maçın ardından

- Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao:"Kazandığımız için mutluyum"

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:01
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray'ı 3-2 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın maça baskılı başladığını belirterek, "İlk golü bulduktan sonra rahatladık. Daha sonra birer gol daha oldu ve soyunma odasına 2-1 önde gittik. Biz 3-1'i yakaladıktan sonra Galatasaray biraz oyundan düştü. Ancak orta sahamız bundan yararlanamadı. Sonuç olarak kazandık ve bunun için mutluyum." diye konuştu.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 00:01
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  3. Porto
  4. Sergio Conceiçao
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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