



İSTANBUL (AA) - Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray'ı 3-2 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın maça baskılı başladığını belirterek, "İlk golü bulduktan sonra rahatladık. Daha sonra birer gol daha oldu ve soyunma odasına 2-1 önde gittik. Biz 3-1'i yakaladıktan sonra Galatasaray biraz oyundan düştü. Ancak orta sahamız bundan yararlanamadı. Sonuç olarak kazandık ve bunun için mutluyum." diye konuştu.



