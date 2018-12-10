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Maçın ardından

- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:"Burada gol yemeden ve 3 farkla lig ikincisine karşı kazanmak önemli bir şey. Başlangıç olarak çok önemli bir galibiyet aldık"

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:48
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, aldıkları galibiyette takım oyununun etkili olduğunu belirtti.

Karaman, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, atılan ve kaçırılan penaltılarda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmesiyle çok dramatik bir maç yaşadıklarını belirtti.

Maçın ilk 10-15 dakikasında net gol pozisyonlarına girdiklerini vurgulayan Hikmet Karaman, "1-0'dan sonra çok atak yedik. Zaman zaman iyi mücadele ettik. Rakip oyuncuların vuruş becerisinin zayıf olması ve kalecimizin iyi oynaması etkiliydi. Takım oyunu bugün aldığımız galibiyette başroldeydi." diye konuştu.

İkinci yarının belli bölümlerinde bunaldıklarını aktaran Karaman, "Bazı pozisyon değişiklikleri takıma pozitif anlamda tyansıdı ve her atağa çıkışımız gol pozisyonu oldu. Kasımpaşa lig ikincisi, Medipol Başakşehir ise lider. Medipol Başakşehir ligde topa en çok sahip olan takım. Kasımpaşa yüzde 42, 43 ve 35 oranında topa sahip olduğu maçları kazanmış. Yüzde 53-54 topa sahip olduğu maçlarını da kaybetmiş. Teknoloji, futbolda zaman zaman teknik adamlara büyük ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa karşısına, son 4 maçta 13 gol yiyen ve sadece penaltıdan 1 gol atabilen bir takım olarak çıktıklarını ifade eden Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada gol yemeden ve 3 farkla lig ikincisine karşı kazanmak önemli bir şey. Başlangıç olarak çok önemli bir galibiyet aldık. Futbolcularımız topu aldı, göğsüne indirdi ve Kayseri şehrine attı. Mesaj veriyor. Artık onlardan gereğinin yapılmasını bekliyor. Lig zor. Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-0 yeniyor. Haftaya içeride Akhisarspor ile oynayacağız. Bir 3 puan yerimizi değiştirdi. Bir 3 puan daha hedefimizi değiştirir. Bunun için yönetim, teknik heyet, oyuncular ve şehir adım adım görevlerini yapacaklar. Yapmazlarsa toparlanmak zor oluyor."


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:48
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  4. Maçın ardından
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