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Maçın ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"Yerden, havadan ve penaltıdan vurduk olmadı. Olmayınca, tersi olabiliyor"

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:24
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 3-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Postacı kapıyı 2 defa çalar. Bize de 2 defa çaldı ama olmadı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Denizli, nadir görülecek bir maç oynadıklarını belirterek, "Böyle bir maçtan sonra 3-0 kaybeden takımın hocası olarak bazı şeyler söylemek çok zor. Neticede 15 yaşından beri bu sporun içindeyim. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Çok istedik, ürettik ve kaçırdık. Hatalarıyla ve sevaplarıyla izleyenler için çok keyfili 90 dakika oldu. Postacı kapıyı 2 defa çalar. Bize de 2 defa çaldı. Olmadı." ifadelerini kullandı.

Futbolda şans faktörünün önemine değinen Mustafa Denizli, "Kayserispor'un attığı penaltıda Ramazan doğru yere uzandı ama top çarptı ve gol oldu. İkinci golde uzaklaştırmak istediğimiz top kendi futbolcumuza çarpıp, rakip oyuncunun önüne düştü. Son golde ise yakalandık. Yerden, havadan ve penaltıdan vurduk olmadı. Olmayınca, tersi olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada Diagne ve Trezeguet ile 2 penaltı kaçırmalarını değerlendiren Denizli, "Önlem alma ve çalışma zamanı geldi. Değerlendireceğiz. Diagne, ligin uzak ara gol kralı. Trezeguet de takımın en kaliteli oyuncularından. Bazı şeyleri zaman içinde gözden geçirmekte fayda var." şeklinde görüş belirtti.

Kayserispor'un kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve teknik direktör değişikliği yaşadığını aktaran deneyimli teknik adam, "Hikmet (Karaman) hoca, uzun süre beraber çalıştığım insanlardan birisi. Onun için iyi oldu ama o keyfi biz yaşayamadık." diyerek sözlerini tamamladı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:24
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