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Maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: "Biz golü atamadıkça rakibin direnci arttı ve sonuç olarak hiç beklemediğimiz iki puanı kaybettik"- Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar: "Ne olursa olsun, buradan alınan 1 puan da bizim açımızdan kötü değil"

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:57
Maçın ardından


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, beklemedikleri şekilde puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki rakiplerinin bu hafta kaybettikleri puanlara değinerek, Giresunspor önünde kazanmaları halinde çok iyi bir seviyeye gelebileceklerini söyledi.

Maçta ilk yarının dengeli geçtiğini, ikinci yarıda ise rakiplerinin 1 pozisyonuna karşılık kendilerinin 5 kez pozisyona girdiklerini aktaran Vural, şöyle konuştu:

"Çeviremedik maçı. Çok çaba sarf etti çocuklar. Lig maçları böyle maalesef. Tabii ki Giresunspor da çaba sarf ediyor. Geçen haftaki Giresunspor ile alakası olmayan bir görüntü. Daha istekliydiler ve iyi savunma yaptılar. Biz golü atamadıkça rakibin direnci arttı ve sonuç olarak hiç beklemediğimiz iki puanı kaybettik. İki dakika daha topu kendimizde tutabilirdik. Böyle hakem hatası da olur, kendi hatamız da olur. Buna müsaade etmememiz gerekiyordu. Çok pahalı bir deneyim bizim için."

Vural, maçtan sonra oyuncularının yaşadığı üzüntünün, takım olduklarını gösterdiğini belirterek, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Maçta yedikleri golün hakem hatasından kaynaklandığını savunan Vural, "Bundan önceki maçta da olmayan bir penaltı verildi. Bugün de aynı şekilde... Tamam, hata insana ait de çok net artık. Hakemin orada bunu gözlemlemesi gerek. 'Göremedim.' diye bir şey yok. Sahanın içindeyse, her şeyi görmek zorunda. Bu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi üst ligde var da aşağıda niye yok. Onu anlamış değilim. Burası lig değil mi?"


- Kalpar: "1 puan kötü değil"


Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, her iki takımın da galip gelmek için uğraştığını belirterek, oyuncuları tebrik etti.

Keyif veren bir oyun olduğunu ifade eden Kalpar, "İki takım da gerçekten galip gelecek pozisyonlar yakaladı. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız net pozisyonlar golle sonuçlanabilirdi. Maalesef o becerili vuruşu yapamadık. Ne olursa olsun, buradan alınan 1 puan da bizim açımızdan kötü değil. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadık." şeklinde konuştu.

Kalpar, hakem hatası konusuna değinerek, "Lehimize zaten düdük istemiyoruz ama doğru olan şeylerin çalınması gerekir. Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:57
  1. Adana Demirspor Teknik Direktönü Yılmaz Vural
  2. Futbol
  3. Giresunspor
  4. Hüseyin Kalpar
  5. Spor Toto 1. Lig

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