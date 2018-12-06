



MALATYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ancak iyi oynamadıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig takımlarının alt lig ekiplerine karşı oynadıklarında işi hep zora soktuklarını dile getiren Bulut, "Biraz rakibi küçümsüyorlar. Bizim futbolcularımız da bugün 'Böyle kazanırız' havasındaydılar ama Etimesgut'u tebrik ediyorum. İyi bir maç sergilediler. 2-3 pozisyona da girdiler. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz. İkinci maça iyi bir skorla gitmiş olacağız." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Genç oyuncuların performansını nasıl buldunuz?" sorusuna Bulut, "Bugün en büyük kazancımız, kalecimiz Abdulsamed'di. Gerçekten kalede uzun zamandır oynuyor gibi bir maç sergiledi. Çıkışları, kurtarışları iyiydi. Onun dışında oyuna sonradan giren Berkant elinden geleni yaptı. Gençler için tabii bunlar kolay maçlar değil. Herkesin performansı düşük olduğundan otomatikman onlar da işin içerisine dahil oluyor. İstedikleri tam performansı gösteremiyorlar." şeklinde cevap verdi.

Bulut, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları maç için ise "Erzurum'da çoğu takım zorlanıyor. Kesinlikle zor bir maç olacak. Biz yarından itibaren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını burada sürdüreceğiz. Guilherme, Boutaib gibi eksiklerimiz var ama sahaya yine de 11 kişi çıkacağız. Oraya puanlar almaya gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Adem Büyük'ün de kasığında birinci derecede yırtık olduğunu hatırlatan Bulut, bu futbolcunun Erzurum deplasmanında oynayamayacağını sözlerine ekledi.





- Şentürk: "Futbolun ruhuna uygun davranmaya devam edeceğiz"





Etimesgut Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Şentürk, kupada Spor Toto Süper Lig'in en güçlü ekiplerinden biriyle karşılaştıklarını kaydetti.

Kendileri için kolay bir kura olmadığını anlatan Şentürk, şöyle konuştu:

"Biz buraya hem ilçemizi hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için geldik. Turu geçebilmek için sahaya doğru yerleştik. Maç boyunca istediklerimizi yaptık, bir topumuz direkten döndü. Pozisyonlar yakaladık ama 2-0 mağlup olduk. İkinci maçta en iyisini yapmaya çalışarak futbolun ruhuna uygun davranmaya devam edeceğiz."