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Maçın ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: "Her musibette bir hayır vardır deyip oyuncuların performansını görmüş olduk"- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:"Oynayan oyuncularım fırsatı iyi değerlendirdi. Kendilerini tebrik ediyorum"

04 Aralık 2018 Salı 23:38
Maçın ardından


RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "Her musibette bir hayır vardır deyip oyuncuların performansını görmüş olduk." dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ayaklı maçın ilk ayağını çok kötü geçirdiklerini belirtti.

Karşılaşmanın genelinde topun kendilerinde olduğunu ifade eden Buruk, "Rakibin ilk atağında golü yedik. Bunu ligde de yaşamıştık. Gol, bizi olumsuz etkiliyor. Rakibimiz, topun arkasına iyi geçen bir takım. Topu bize verdi ama hızlı atağa çıktı. Çıkarken kaptırdığımız top bize ikinci golü yedirdi." diye konuştu.

Bireysel hataları azaltmaları ve oyunu kurmaya daha çok çalışmaları gerektiğine değinen Buruk, şöyle devam etti:

"İkinci golden sonra rakip daha dirençli oldu. Taraftar da biz de oyundan düştük. Çok fazla geriye oynadık. Topu rakip kaleye taşısaydık gol bulma şansımız daha yüksek olacaktı. Balıkesirspor'u kutluyorum, doğru oynadılar. Her musibette bir hayır vardır deyip oyuncuların performansını görmüş olduk. Herkes, 'O, bu neden oynamıyor?' diye soruyor. Bugün çok net gördüğümüz şeyler oldu. Kafamızdan geçirmiş olduğumuz şeyler netleşti. İkinci yarı için transferi net görmüş olduk."

Buruk, karşılaşmadaki tek tesellilerinin altyapıdan görev verdikleri Eren Karadağ'ın maç içerisinde üç net pozisyona girmesi olduğunu sözlerine ekledi.


- Balıkesirspor Baltok cephesi


Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

Daha çok topu rakibe vererek oynadıklarını vurgulayan Bulak, "Kontrollü ve topun arkasına geçerek oynadık. Yakaladığımız pozisyonlarda rakibin arkasına iyi koşu yaptık. 2-0 öne geçtik ama berabere de kalabilirdik, 4-0 da yenebilirdik. İki takım da çok iyi pozisyonlar yakaladı." şeklinde konuştu.

İki takımın da bulundukları ligde korunaklı yerde olmak için çabaladığına değinen Bulak, "Bunları düşünerek oynadık ama kupa geçmiş değil. Bunun ikinci ayağı var. Bugün oynadığımız tempolu oyun bizi mutlu etti. Birbirine tutunan 18 kişilik kadro ile devam ediyoruz. Oynayan oyuncularım fırsatı iyi değerlendirdi. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:38
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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