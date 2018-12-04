



ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 7-2 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, kupada kendilerini mutlu eden bir skor aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, kupaya önem verdiklerini ve kupada devam etmek istediklerini dile getirerek, "Oyunun ikinci bölümü bizim için iyi oldu. Kahramanmaraşspor'un 10 kişi kalması oyun düzenlerini bozdu, onları sıkıntıya soktu. 10 kişi oynamak kolay değil. Özellikle bu tür maçlarda. Aşağıdaki takımların yukarıdaki takımlara karşı 10 kişi oynaması çok zor ve onlar da bunu yaşadı." dedi.

Futbolda bu tür sıkıntıların yaşanabildiğini anlatan Yalçın, kendilerinin de geride kalan hafta Spor Toto Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçında eksik kaldığını hatırlattı. Arka arkaya çok fazla maç yaptıklarını aktaran Yalçın, "Hafta sonu oynadık. Bugün oynadık. Cuma günü de zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Oyuncu kadromuzda sakatlarımız var. Kadromuz çok geniş olmadığı için takım içinde dönemiyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraşspor karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydeden Yalçın, artık önlerindeki lig maçına odaklanacaklarını belirtti. Cuma günü çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Yalçın, "Çok kısa zamanda en iyi şekilde hazırlanıp, sahada doğru şekilde olmak istiyoruz. Bizim için bundan sonraki süreç inşallah iyi olur." ifadelerini kullandı.





- "Gerekiyorsa transfer yapacağız"





Takıma devre arasında takviye yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soruya Yalçın, henüz yönetimle tam anlamda bir toplantı yapmadıklarını aktardı.

Transfer planları ve düşüncelerinin olduğunu kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Bir şeyler yapmak istiyoruz. Birkaç oyuncu katmak istiyoruz. Şu anda araştırma içerisindeyiz. Yönetimle toplantı yapmadık. Önümüzde daha birkaç haftalık süreç var. Bu süre bizim için test olacak. Ne yapabiliriz, Alanya'yı nasıl güçlendiririz? Biliyorsunuz, ligin ikinci yarıları, birinci devreye göre daha zordur. İkinci yarıda mutlaka güçlü bir şekilde sahada olmamız lazım. İyi bir devre arası kampı ve sahada güçlü bir Alanyaspor olması lazım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekiyorsa transfer yapacağız."





- "Ligde 3 puan almak herkes için zor"





Aytemiz Alanyaspor'un son iki maçta bireysel hatalardan goller yemesine yönelik bir soruya ise Yalçın, bugünkü bireysel hatanın oyunun rahatlığından geldiğini söyledi.

Bireysel hata konusunda hassas olduklarını vurgulayan Yalçın, "Oyuncularla konuşuyoruz. Maç kazanıp, kaybedebiliriz. Hatalar da olabilir ama biz, en az hata yapan takım olmak istiyoruz. Maçları kazanmak kolay değil. Ligde 3 puan almak herkes için zor. Ne kadar az hata yaparsak o kadar puan toplarız. Bu hataları minimuma düşürmemiz lazım. Bu hataları yapmazsak ligin devamı bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Kahramanmaraşspor cephesi





Kahramanmaraşspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, alınan sonucun kendilerini üzdüğünü belirtti.

Hiç istemedikleri bir skor olmasına rağmen oynanan oyundan genel olarak memnun olduğunu ifade eden Erkan, "Teknik direktörümüzle bir ayrılık yaşadık ve buraya da en azından gollü bir beraberlik alalım diye geldik. Bu tarz düşünce ile oyuna başladık. Oyun gayet iyi ve dengeli giderken 10 kişi kalmamız, bizi çok sıkıntıya soktu." diye konuştu.

Süper Lig takımına karşı 60 dakikadan fazla 10 kişi oynamanın zor iş olduğuna vurgu yapan Erkan, buna rağmen önce 1-1 sonra da 2-2'lik skoru yakaladıklarını kaydetti.

Yaklaşık 70 dakika gayet iyi oynadıklarını ancak kalan dakikalarda futbolcularda bir kopma yaşandığını dile getiren Erkan, "Bunu engellememiz mümkün değildi. Rakibin bariz üstünlüğüyle hiç istemediğimiz skor oldu. Artık maçın ikinci ayağında da bizler o günkü duruma göre en azından oynamayan arkadaşlarımıza şans vererek Alanyaspor'u Kahramanmaraş'ta taraftarlarımıza izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.