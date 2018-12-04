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Maçın ardından

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri:"Ligde az süre alan oyuncularımızın gösterdikleri performans takdire şayandı"- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:"Kupanın ikinci maçında turu geçmek için her şeyimizi ortaya koyacağız"

04 Aralık 2018 Salı 18:30
Maçın ardından


ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Hatayspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, genç futbolcuların "takdire şayan" bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

OSTİM Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, Hatayspor karşısında ligde daha az süre bulan oyunculara şans verdiğine dikkati çekti.

Sözeri, iki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getirerek, "Keyifli bir maç oldu. Ligde az süre alan oyuncularımızın gösterdikleri performans takdire şayandı. Her an bu takımda yer alabileceklerini gösterdiler. Bizim için kupaya talip olmak belki zor bir durum ama genç, oynamayan oyuncularımızı görmek adına güzel bir organizasyon. Ufak da olsa bir avantaj elde ettik. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde hafta sonu Denizlispor ile önemli bir maç oynayacaklarına işaret eden Sözeri, "Denizlispor da çok iyi performans gösteriyor ama biz her maçı final olarak görüyoruz. Bu maçı da final niteliğinde oynayıp, iyi bir sonuçla dönmek en büyük amacımız." diye konuştu.

Sözeri, karşılaşma öncesi rahatsızlanan Halil İbrahim Pehlivan'ın durumuyla ilgili de "Isınırken kendini halsiz hissettiği için biz de değiştirdik. Önemli bir sıkıntısı yok, sadece biraz soğuk algınlığı." ifadelerini kullandı.


- Hatayspor cephesi


Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gençlerbirliği'nin rövanş öncesi az da olsa avantaj yakaladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısı dengeli geçti. İkinci yarı golü bulup avantajı elimize aldık. Geniş alanlar bizi bekliyor olacaktı ama kademe hatasından çok erken bir gol yedik. Tekrar oyunda dengeyi kurmuşken duran toptan gol atabilir miyiz diye rakip sahada çoğalmamızın dönüşünde, duruş hatasından son saniyede skor 2-1'e geldi. Bu skor, Gençlerbirliği için az da olsa avantaj. Bu maçı unutup hafta sonu oynayacağımız lig maçına hazırlanacağız. Kupanın ikinci maçında turu geçmek için her şeyimizi ortaya koyacağız."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:30
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  2. Gençlerbirliği
  3. Hatayspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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