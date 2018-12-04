THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:- "İki takım adına son derece ciddi bir müsabaka oldu. Oyuncularımızı görme imkanı bulduk. Bizim açımızdan iyi bir hazırlık oldu"- Sivas Belediyespor Antrenörü Yılmaz Dağ:- "Trabzonspor'u elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, daha farklı bir skorla camiamızı sevindirebilirdik"

04 Aralık 2018 Salı 16:07
Maçın ardından


SİVAS (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Sivas Belediyespor maçında, takımda daha az süre alan oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, iyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "İki takım adına son derece ciddi bir müsabaka oldu. Oyuncularımızı görme imkanı bulduk. Bizim açımızdan iyi bir hazırlık oldu." diye konuştu.

Rakiplerine bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen Karaman, bu maçı geride bırakıp Atiker Konyaspor ile Trabzon'da oynayacakları Süper Lig karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade etti.


- Yılmaz Dağ: "Çok güzel bir oyun sergiledik"


Sivas Belediyespor Antrenörü Yılmaz Dağ ise kupaya kulüp olarak ayrı bir motivasyon ve heyecan kattıklarını aktardı.

Trabzonspor'un Türkiye'nin güzide takımlarından biri olduğunu ve onlara karşı oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız, Trabzonspor'a karşı oynamasına rağmen ellerinden geleni yaptılar. Ufak tefek hatalar haricinde çok güzel bir oyun sergiledik. Bunun neticesinde sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadeleden dolayı oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Trabzonspor'u elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, daha farklı bir skorla camiamızı sevindirebilirdik. Canları sağ olsun. İyi futbol oynayıp güzel goller atmamıza rağmen sahadan beraberlikle ayrıldık."


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:07
  1. Futbol
  2. Sivas Belediyespor
  3. Trabzonspor
  4. Ünal Karaman
  5. Yılmaz Dağ
  6. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'de korkutan deprem
    1. Çanakkale'de korkutan deprem
    2. Voleybol: Kadınlar Dünya Kulüpler..
    3. İki DAEŞ'li kardeş yakalandı
    4. Araç sahiplerine müjde! 8 kuruş..
    5. "Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve..
    6. CHP TBMM Grup Toplantısı
    7. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın..
    8. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım..
    9. Kırşehir AK Parti belediye başkan..
    10. Fenerbahçe yaraları sarmak için sahaya..
    11. Selvi yüzde 98 deyip CHP ve AK..
    12. 43 hakim ve savcının görev yeri değişti
    13. Meksika'da Popocatepetl Yanardağı gaz..
    14. Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye..
    15. Igor Tudor, Fatih Terim'e fark attı
    16. Cumhur ittifakında oylar böyle..
    17. FETÖ'nün "cennet listesi"ne yönelik..
    18. Bosna'da savaş suçu işlemişti... 10..
    19. "Marley kimde kalacak?" davası
    20. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar