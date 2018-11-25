



İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öne geçsek durum daha farklı olabilirdi." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmak istedikleri müsabakada sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında topa hakim olduklarını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Rakip yarı alanında oynamayı başardık ama üretemedik. Gol yollarında sıkıntılıydık, kaptırdığımız toplar sıkıntılı oldu. Öne geçsek durum daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda tempoyu arttırmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarının büyük bölümünü rakip yarı sahada oynadık. Ancak yakaladığımız pozisyonları bir türlü sonuçlandıramadık."

Eroğlu, maçın ikinci yarısında penaltı bekledikleri pozisyonun ceza sahası dışında gerçekleştiğini ancak maçın hakeminin faulü kimin yaptığını tespit edemediği için kart göstermediğini söylediğini dile getirdi.

Türkiye'de mağlup durumda bulunan takımın kalecisinin tedavi istediğini görmediğini belirten Eroğlu, Afjet Afyonspor kalecisinin gerçekten sakatlığı olabileceğini ancak ikinci yarıda 2 kez tedavisi için maçın durduğunu söyledi.





- Serhat Güller: "2 puan kaybettik."





Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise takımın başındaki ilk maçında 3 puan almak istediğini ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

Son dakikalarda kalelerinde gördükleri golle sahadan 1 puanla ayrıldıklarını aktaran Güller, şu ifadeleri kullandı:

"Son dakikalarda gelen gol bizim adımıza üzücü oldu. Gösterdiğimiz mücadele iyiydi, zaman zaman oyundan düştük. Rakibimizin uzun boylu oyuncusuna önlem alamadık. İki zorunlu değişiklik yaptık sakatlıklardan dolayı. Maçın sonunda böyle bir tablo ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Puan olarak 1 puan iyi gibi gözükse de 2 puan kaybettik. Üzgünüz, önümüzdeki haftalarda takımımızı üst sıralara çıkarmaya, oyun anlayışındaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. İyi bir oyun sergilemeyi, iyi bir takım izletmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu başarırız."



