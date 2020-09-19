İSTANBUL (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına konuşan Öztürk, Nazım Sangare ile hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtti.

Ali Şafak Öztürk, oyuncunun transferi konusunda önce Beşiktaş ile anlaştıklarını ancak daha sonra siyah-beyazlıların yaptığı teklifi yine kendilerinin düşürmek istemesi üzerine görüşmelerin tıkandığını dile getirdi.

Nazım'ın kendileri adına önemli bir isim olduğunu aktaran Öztürk, transfer sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri bizimle bundan 3 hafta önce iletişime geçti. Beklentimizi söylediğimizde Fenerbahçe'nin geri dönüşü kısa süreçte olmadı, bu rakamlar bizim için fazla demişlerdi. Beşiktaş konusunda görüşmeler devam etmişti ve Beşiktaş'tan gelen bir teklif vardı. 500 bin avro ilk başta ödeme ve 1.5 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonu. Yüzde 15 bir sonraki satıştan pay da vardı ve bu şartlarda anlaşıldı ilk başta ama anlaşıldıktan sonra bizim bilmediğimiz nedenlerle Beşiktaş'ın iç yapısı da olabilir tabii ki mali anlamda bütün kulüplerimizin sıkıntılı dönemden geçiyor. Kendilerinin yaptığı bu teklifin yüksek olduğu ve teklifi düşürmek isteklerini belirttiler. Biz de bunun mümkün olamayacağını belirttik. 1,5 milyon avroluk başka bir teklif yapıldı ona hayır diyince 1 milyon 750 bin avro tarzı rakamlar konuşuldu ama teklif olarak gelmedi. En son 1 milyon avro konuşuldu, yüzde 30 bir sonraki satıştan pay vardı. Biz de teşekkür ettik ve bu iş olmayacak herhalde dedik. Burdan sonra biz Beşiktaş'tan gelecek tekliflerin gerçekliğine inanmadık ve bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'den teklif geldi. Biz yine belirttik biz bu rakamlara anlaşmıştık diye. Burada da Fenerbahçe benzer rakamlarda bir teklif yaptı. 1 milyon 750 bin avro, bir oyuncu takası ve bir sonraki satıştan pay gibi ödeme planı da bize uyan ve bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu. Burada da süreç olarak biz de transfer görüşmeleri yaparken özellikle oyuncuyla transfer görüşmeleri başladı kulübün ama bakalım ne zaman şekillenecek ne zaman sonuçlanacağı artık kulüple oyuncu arasındaydı. Nazım Sangare transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştık."

Antalyaspor Kulübü Başkanı, karşılaşmadan önce yaşanan koronavirüs testi tartışmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün sabah ilk başta bizim testleri yaptırdığımız özel kurumdan yüksek sayıda pozitif vaka sayısı çıktı. Biz testleri 3 ayrı kuruma daha yaptırdıktan sonra testlerdeki bütün pozitifler negatife çekildi. Beşiktaş yönetiminin tekrar test yapılması konusunda bizden talepleri oldu. Biz federasyon tarafından zaten gerekli testler yapıldı dedik, hatta sağ olsunlar çok nazikler test paralarını da karşılayacaklarını söylediler. Biz zaten testlerin devlet tarafından yapıldığını, sonuçların negatif çıktığını bildirdik. Numunelerde sıkıntı çıktı. İlk başta doğru hatırlıyorsam 54 testten 45'i pozitif çıkmıştı. Sonra baktığımızda 1 hafta süre içinde bunun çok zor olacağını eğer böyle bir yayılma oranı olursa zaten tüm Türkiye'nin değil tüm dünyanın bu virüsü kapacağını söyledik ki o zaman ligde gerçekten futbolcu olmaz. Sergen Yalçın'a da acil şifalar diliyoruz, o da zaten hasta olmuştu eğer bu kadar hızlı yayılıyorsa Beşiktaş takımında da aynı şekilde bir yaygınlık söz konusu olurdu ama biz bir hata olduğunu düşündük."