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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: - "Yenilmezlik serisine devam ettiğimiz için mutluyum"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:16:53 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, "Takımımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın disiplini, çalışması, özel yaşamlarındaki değerlerine sahip çıkışları önemli. Yenilmezlik serisine devam ettiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı

İlk yarıda topu Beşiktaş'a verip oyunu kendilerinin kontrol ettiğini söyleyen Tuna, "Biraz fazla izin verdik Beşiktaş'ın topa sahip olmasına. Topa sahip olunca savunma ile orta alan arasındaki kullanabileceğimiz alanlar vardı. İkinci yarıda oyunu kontrol eden taraftık. Oyuna giren oyuncularla özelliğimizi ortaya koyduk ama maalesef 40 metrelik bir uzun top sonrası hatalı gol yedik." diye konuştu.

Oyuna sonradan giren ve beraberlik golünü atan Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili de konuşan Tuna, "Gökdeniz'i Kocaelispor'dan aldık. Karakterli, yetenekli, inandığımız bir oyuncu. Henüz 18 yaşında. Antalyaspor'a, milli takıma katkı yapacağına inanıyoruz. Karakterini bozacağına inanmıyoruz. Doğru yolda ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un maçtan önce yaşadığı test sorunlarına da açıklık getiren Tuna, şunları aktardı:

"Maçtan önceki süreçle ilgili çok soru geldi. Dün sabah olağan bir testimiz vardı. Perşembe antrenman öncesinde testimizi olduk. Sonrasında sonuçlar çıktığında olağandışı, görülmemiş bazı bilgiler aldık. Numunelerle ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Takımımızda hiç pozitif vaka yoktu. O dönemde de yansıdığı gibi, pozitif görülen şüpheli testlerden kaynaklanan sonuçlar çıkmıştı. Sonraki süreci kulübümüz iyi yönetti. Federasyonun sayfalarına girmesi gereken bilgileri beklettik. Sağlık kurulumuz laboratuvarla görüştü. Federasyona akredite olan hastane, laboratuvarlarda bu testler yapılıyor. Bugüne kadar 20 tane test yaptık. Hiçbirinde buraya gelen ekibin birinde bile pozitif çıkmamıştı, inşallah da bundan sonra da çıkmaz. Pandemi sürecinde bütün kurallara uyarak tesisimizi izole ederek günlük yaşantımızı sürdürüyoruz. Sonrasında bu testler için tekrar il sağlık müdürlüğüyle, laboratuvarla, görüştük tekrar test yapılmasıyla ilgili. Süleyman Demirel Üniversitesinin hastanesine de aynı numuneler verilmesine karşın negatif çıktı. Sonrasında alınan numunelerin de hiçbirinde pozitif vaka çıkmadı. Bugün Beşiktaş'ın da bir açıklaması vardı. Bu hassas dönemi iyi yönettik ama sanki takımımızda pozitif vaka varmış gibi bir algı oldu. Ekibimizde bir tane bile pozitif vaka yoktu ve çıkmadı."

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