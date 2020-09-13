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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: - "Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün Josef de Souza geldi. İki üç takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da geldikten sonra ritmini yakalayacak daha üst düzey top oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz" - "Maçla alakalı oyuncuları tebrik ediyorum. Tabi ilk hafta itibarıyla ilginç bir başlangıç oldu. Hakemler açısından da ilginç bir başlangıç oldu" - "Bizim ilk yarı verilmeyen bir penaltı var. Galibiyet bunu kapattığımızı, görmediğimizi düşündürmesin ama daha ilk hafta itibarıyla mağdur olan takımlar var. İnşallah bunlar da düzelecek diye düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 23:34:29 -
Maçın ardından

TRABZON (AA) - Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün Josef de Souza geldi. İki üç takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da geldikten sonra ritmini yakalayacak daha üst düzey top oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Öncelikle hayırlı bir sezon olsun hepimize, ekran başında izleyen taraftarlarımıza. Hocamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tekrar. Onun için de iyi bir hediye oldu. İlk yarıda, 15 dakikalık bölümde biraz tutuk bir takım vardı. Sonrasında bizi ziyadesiyle memnun eden bir futbol gördük." diye konuştu.

Kocadağ, transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün Josef de Souza geldi. İki üç takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da geldikten sonra ritmini yakalayacak daha üst düzey top oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hırvat golcü Nikola Kalinic'in transferi konusunda bir gelişmenin olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Kocadağ, "Var. Onunla alakalı da var başka alternatifler de var. Onlarla alakalı çalışmalar devam ediyor." açıklamasını yaptı

Gökhan Töre'nin transferiyle ilgili de görüştüklerini aktaran Kocadağ, şunları kaydetti:

"Onunla da görüştük. Ondan da haber bekliyoruz. Teklifimizi ilettik. Bizim şartlarımızda anlaşabilirsek Gökhan'ı da katacağız inşallah. Maçla alakalı oyuncuları tebrik ediyorum. Tabi ilk hafta itibarıyla ilginç bir başlangıç oldu. Hakemler açısından da ilginç bir başlangıç oldu. Tartışılan maçlar var. Geçen seneden çok daha iyi bir performans gösterirler diye umuyoruz. Geçen sene biliyorsunuz çok memnun edici bir performans yoktu. Bu sene daha iyi performans bekliyoruz. Bizim ilk yarı verilmeyen bir penaltı var. Galibiyet, bunu kapattığımızı, görmediğimizi düşündürmesin ama daha ilk hafta itibarıyla mağdur olan takımlar var. İnşallah bunlar da düzelecek diye düşünüyorum."

Transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsimler üzerinden konuşmayalım artık zaten sonuna geldik. Transferlerin gecikiyor olmasının bazı nedenleri var. Bu noktada eleştiriliyoruz. Birçok noktada eleştiriliyoruz. Bu sene nedense yorumcular zaten ilk haftadan şampiyonu ilan ettiler. Bizi de biraz gerilerde görüyorlar takımı nedense beğendiremedik onlara. Bizim önceliklerimiz var. Bu önceliklere uyan transferler yapacağız. O anlamda taraftarlarımız sakin olsun bize güvensinler. En iyisini getireceğiz."

Emre Kocadağ, savunma oyuncusu Domagoj Vida için tekliflerin geldiğini ancak önceliğin eksikleri kapatmak olduğunu söyledi. Kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas ile ilgili olarak ise Kocadağ, "Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar. Bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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