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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Üzgünüz. Herkese bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı" - Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: "Kazandığımız için mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:12:31 -
Maçın ardından

BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok pozisyon vermediklerini dile getirdi.

İlk yarı boyunca topa sahip olan ve pas yapan tarafın kendilerini olduğunu belirten Tan, "İkinci yarıda çok erken gol yedik. Yedikten sonra oyun yine ortadaydı. Rakibimiz bir sistem değişikliğine geçti. Bir topumuz direkten döndü. Gol olsa farklı olurdu. Ondan sonra ikinci golü yedik. Hiç hazırlık maçı yapmadığımız için oyundan düşüşümüz oldu. Sonra üçüncü golü yedik. Üzgünüz. Herkese bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı. Bu haftadan sonra eksiklerimizi gidermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.


- Ümit Özat: "Camiamız, taraftarımız sabırlı olmalı"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Lige galibiyetle başlayan oyuncularını tebrik eden Özat, şöyle konuştu:

"Ligin ilk maçları her zaman zordur, gözardı etmemek lazım. İlk yarı farklı bir dizilişle oynadık. Beklemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı farklı sistemle sahadaydık. Kazandığımız için mutluyuz. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Kamuoyunda ifade edildiği gibi zayıf genç bir takım değil. Play-off'da oynayacak bir kaliteye sahip. Adana Demirspor geçen sene 43 gol yemiş. Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar gol yiyen takımın 34 haftalık liglerde şampiyon olduğuna rastlayamazsınız. Takım savunmasını oturtmamız lazım. Camiamız, taraftarımız sabırlı olmalı. Ligin başı olmasına rağmen sabırsızlık görüyorum. Önce bu algıyı düzeltmek lazım."

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