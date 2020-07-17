İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu son hafta müsabakasında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı." dedi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, seyir zevki güzel bir müsabakanın geride kaldığını, iki takımın da genç oyuncularla mücadele ettiğini söyledi. Skorun maçın gidişatını yansıttığını kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"İki takım için de birer puan oldu. Bizim için önemli olan son maçı en azından kaybetmeden bitirmekti. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadığımız yerde kaybetmemek de en azından önemli. İyi bir sezon geçirdik. Ligi yarın oynanacak maçlara göre dokuzunculukla on birincilik arasında bitireceğiz. Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı."

- Hüseyin Eroğlu: "Kaçırdığımız goller bize ligin özetini gösteriyor."

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da bu yıl lige yükselen Ekol Göz Menemenspor'un başarılı bir sezon geçirdiğini, kendilerinin geçen hafta aldıkları galibiyetle ligde kaldıklarını hatırlattı.

Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde gol pozisyonları üretmelerine rağmen bunları değerlendiremediklerini belirten Eroğlu, "Kaçırdığımız goller bize ligin özetini gösteriyor. Golleri kaçırdıktan sonra özellikle su molasının ardından oyunun dengesi rakibe geçti. Topa sahip olamadığımız bölümde kalemizde golü görebilirdik." dedi.

Eroğlu, ikinci yarıda attıkları golden sonra direkten dönen toplarının olduğunu hatırlatarak, "Rakip de kenarlardan getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. 1-0'dan sonra 2,3 yapabilirdik ama Menemensporlu Samed Ali'nin attığı güzel golle maç 1-1 bitti. Ligi tamamladık, bizim için üzücü olan Batuhan arkadaşımızın ayağının kırılmasıydı." diye konuştu.