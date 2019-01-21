"Maçı hakemler mi VAR odası mı yönetiyor"





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Maalesef VAR sisteminde bize anlatılanla uygulama arasında benzerlik yok." dedi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakemler hakkında konuşmayı doğru bulmadıkları için bu konuda yorum yapmadıklarını söyledi.

Deplasmanda 3-2 kaybettikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'in her pozisyondan sonra VAR odası ile temasa geçtiğini ileri süren Sepil, şöyle konuştu:

"Hüseyin Göçek, maçın 4. dakikasında ceza sahasında bir pozisyonda Jerome'a yapılan hareketin faul olup olmadığını anlamak için 1 dakika 54 saniye bekledi, sonra maçı devam ettirdi. Bize anlatılan pozisyonda bir tereddüt varsa son kararı orta hakem verir. 1 dakika 54 saniye incelenen pozisyonu hakem neden izlemedi? Bu kadar üzerine konuşulan pozisyonun izlenmesi gerekirdi. Biz bu sezon hiç penaltı kazanamadık. Bir kere bile bizim lehimize orta hakem tarafından VAR incelemesi yapılmadı."

Kendi maçlarında şu ana kadar 12 VAR incelemesi olduğunu hatırlatan Sepil, bunlardan 11'inin Göztepe'nin aleyhine olduğunu kaydetti.

Söz konusu VAR incelemesininin 6'sında kararın odadan verildiğini aktaran Sepil, "Lehimize tek karar Trabzonspor maçında Burak Yılmaz'ın eline çarpan topun gol olduğu pozisyonda verildi. Orada da pozisyon 2 dakika 54 saniye incelendi. Halbuki hangi kameradan izleseniz görüntüde topun elle alındığı belli olur. Maalesef VAR sisteminde bize anlatılanla uygulama arasında benzerlik yok." ifadelerini kullandı.

Sepil, Süper Lig'de iki sezonda 54 maça çıktıklarını hatırlattı.





- "Sürekli aynı hakemlerle maç oynuyoruz"







Hüseyin Göçek'in iki sezonda 9 maçlarında görev yaptığını dile getiren Sepil, şöyle devam etti:

"Hüseyin Göçek 2 yıl içinde 31 maç yönetmiş, bizim 9 müsabakamıza çıkmış. Süper Lig'de görev yapan 25 hakem var ama 54 maçın 9'una aynı hakem atanıyor. Türkiye'de veya Avrupa'da başka bir örnek var mıdır. Sürekli aynı hakemlerle maç oynuyoruz. Başkan olarak kimseyle derdim yok ancak Hüseyin Göçek'in yönettiği maçlarda endişe ile oturuyorum. Yeni Malatyaspor maçında aleyhimize verilen penaltı kararında, görüntüyü izledikten sonra bile hala VAR odası ile konuşmaya devam ediyordu. Maçı hakemler mi VAR odası mı yönetiyor."

VAR'ın herkesin desteğiyle kurulmuş ve Türk futbolu için faydalı bir sistem olduğunu kaydeden Sepil, ancak anlatıldığı gibi uygulanmadığını, sistemdeki yanlışların tespit edilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi.





- "Yapıcı olmak istiyoruz"





Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek'e ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararını eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Hiçbir kulübün hiçbir hakemi istememe gibi bir düşüncesi olamaz. Yanlış olan budur. Alper Ulusoy 13, Ümit Öztürk 11 maça çıkmış ama bizim maçta görev almamışlar. 'Şu hakem benim sahama giremez', 'ceza almalı', ben böyle bir şeye karşıyım. Yapıcı olmak istiyoruz, Türk futbolunu daha değerli hale getirmek için en yapıcı olmaya çalışanlardan biriyiz."



