Macaristan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye'nin askeri harekatının kınanacak bir yanı olmadığını kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'ne sözkonusu bölge için finansman desteği çağrısı yaptı.

Cuma günü Macar devlet televizyonuna açıklamalarda bulunanMacaristan Başbakanı Viktor Orban, harekatın kınanacak bir tarafı olmadığını kaydetti. Türkiye'nin sözkonusu bölgeyi yalnızca askeri olarak istikrara kavuşturduğunu ve bir güvenli bölge oluşturduğunu söyleyen Orban, "Eğer doğru anlıyorsam bugün orada olan budur" ifadelerini kullandı.

AB'ye finansman sağlama çağrısı yaptı

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolünde bulunan bölgede, altyapı çalışmaları için Avrupa Birliği'nin (AB) finansal destek sağlaması çağrısında bulunan Orban, bu şekilde buralara Suriyeli mültecilerin gönderilmesinin mümkün olacağını ifade etti. Orban, aksi takdirde "üç milyonu aşkın göçmenin" Türkiye'den Balkan güzergahı üzerinden Avrupa'ya geleceğini savundu. Orban, "Bunun gerçekleşmemesi Macaristan'ın temel çıkarlarından biridir" dedi.

AB'nin Türkiye'yi kınamasını veto etmişti

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da daha önce operasyona destek açıklamasında bulunmuştu. Macaristan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona açıkça destek veren tek AB ülkesi. Avrupa Birliği Türkiye'nin düzenlediği harekata karşı çıkarken, Macaristan iki hafta önce AB'nin NATO müttefiği Türkiye'nin askeri operasyonunu açık bir biçimde kınamasını veto etmişti.